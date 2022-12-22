شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامات تقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا في الشتاء.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد ارتداء الكمامة في حمايتك من فيروسات الأنفلونزا البشرية "A" و"B"، وهي الأنواع المسئولة عن تفشي معظم حالات الأنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء ،لكن بصفة عامة يقترح مركز مكافحة الأمراض والوقاية، أن يرتدي العاملون في مجال الرعاية الصحية الكمامات، ممن يخالطون أشخاص مصابين بالأنفلونزا، مخالطة لاصقة ببعضهم البعض ،وذلك وفقا لما نشرته مجلة "لينتا. رو" الروسية.

ومن جانبه أعلن الدكتور فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة والحساسية، أنه إذا ارتدى الجميع الكمامات، يمكن تخفيض الإصابة بالإنفلونزا بـنسبة كبيرة.

وأشار الاخصائي، بانه إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، وغير مطعم، فإن ارتداء الكمامة سيخفض احتمال إصابته بالعدوى. وإذا كان المصاب بالأنفلونزا يرتدي الكمامة، فإن احتمال انتقال العدوى منه إلى الآخرين تنخفض بنسبة كبيرة.اذن لن تنتقل العدوي من المصاب إلى السليم في حالة ارتداء الكمامات.

وعلي الجانب الآخر، إذا لم تكن قد حصلت على جرعة كاملة من لقاح كوفيد 19، فقد يتعين عليك اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل خطر الإصابة ،أو نشر فيروس كوفيد 19، مثل ارتداء كمامة قماشية في الأماكن العامة.

إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا وتحتاج إلى مغادرة منزلك لزيارة الطبيب او في حالة الضرورة القسوة، فيمكنك ارتداء كمامة. فقد يفيد ذلك في تقليل انتشار العدوى. كما يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أيضًا بتجنب مخالطة الآخرين إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا.

بصفة عامة، إن أفضل وسيلة للحماية من الإنفلونزا هي اتخاذ التدابير الوقائية، مثل تلقي اللقاح ،وغسل اليدين بانتظام وتجنب مخالطة المرضى.

تجدر الإشارة إلى ان الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مشتركة مثل " المساكن الجامعية أو دور رعاية المسنين "،معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالأنفلونزا، لأنهم مخالطون لعدد أكبر من المصابين المحتملين.