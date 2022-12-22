شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء تجعلك تعاني من آلام الظهر عند التنفس.. أبرزها إجهاد العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يكون السبب وراء آلام الظهر عادات يومية، مثل الوضعية السيئة، أو العضلات المتوترة، لكن الخبراء يشيرون إلى أن الأمر قد يخفي حالات أكثر خطورة.وإذا كنت تعاني من آلام الظهر التي تحدث في كل مرة تأخذ فيها نفسا، فقد تكون هذه علامة على حالة أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي أو جلطة دموية.وفقا لما نشره موقع بيزنس إنسايدر.

الأسباب السبعة وراء آلام الظهر

1. إجهاد العضلات

يحدث الشد العضلي عندما تتمدد عضلاتك كثيرا، ما يتسبب في حدوث تمزق في ألياف العضلات أو الأوتار.

ومن جانبها قالت الدكتورة كيت رولاند، من جامعة راش: "هناك عضلات صغيرة بين الضلوع، من الأمام والخلف، تساعد على توسيع ،وتقليص صدرك كجزء طبيعي من التنفس. ويمكن شد هذه العضلات ،أو إجهادها من خلال أنشطة مثل رفع الأشياء الثقيلة ،أو السعال لفترات طويلة. وعندما يحدث هذا، يمكن أن يتفاقم إجهاد العضلات مرة أخرى مع كل نفس تأخذه".

ولعلاج الإجهاد، ستحتاج إلى إراحة عضلاتك لمدة يوم على الأقل. وإذا كنت تعاني من التورم، يمكنك وضع ثلج على المنطقة لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل بضع ساعات.

التهاب الجنبة هو حالة تحدث عندما تلتهب الأنسجة الموجودة بين الرئتين وجدار الصدر.وعندما تأخذ نفسا، تضغط رئتيك على الأنسجة المتورمة على الصدر، ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم.وغالبا ما يبدأ هذا الألم في الصدر ولكن يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الظهر والكتفين والبطن.

2. ذات الجنب

3. الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب رئتيك وتنتج بشكل عام عن بكتيريا أو فيروس مثل الإنفلونزا.ويمكن أن تهيج عدوى الالتهاب الرئوي بطانة الرئتين، ما قد يؤدي إلى التهاب الجنبة ويسبب آلام الظهر عند التنفس.

4. سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة نادرا نسبيا، ولكنه أكثر شيوعا إذا كنت مدخنا، نحو 90% من حالات سرطان الرئة مرتبطة بتدخين السجائر.

وتقول الدكتورة أوزوالد: "معظم سرطانات الرئة الصغيرة والبؤرية غير مؤلمة، لكن الآفات يمكن أن تتآكل في الأضلاع والأعصاب وبطانة جدار الصدر".

5. الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي هو نوع من الجلطات الدموية التي تحدث في أحد الأوعية الدموية في الرئتين.ويمكن أن يسبب الانسداد الرئوي ألما في الصدر أو الظهر، اعتمادا على مكان ظهوره في الرئتين.

6. أمراض قلبية معينة

واكد الاطباء أن الحالتين الرئيسيتين اللتين يمكن أن تسببهما آلام الظهر عند التنفس هما التهاب التأمور (الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب) والتهاب عضلة القلب.ويحدث التهاب عضلة القلب عندما تلتهب عضلة القلب، ما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر مع التنفس.

7. ضلع مكسور أو كدمات

تحدث الكسور ،أو الكدمات بشكل عام بعد تعرضك لإصابة أو حادث. وتقول رولاند: "عادة ما يعرف الناس متى يحدث هذا النوع من الأشياء، ويبدأ الألم على الفور".وتوضح رولاند: "عادة ما تكون الضلوع المكسورة مؤلمة للغاية مع كل نفس لأن الكسر يتحرك قليلا مع كل منه. وإذا كان الكسر في الجزء الخلفي من الضلع، فستشعر بهذا الألم في ظهرك".