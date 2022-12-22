شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية.. منها تناول الحلويات بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى المسالك البولية هي عدوى مزعجة للغاية يمكن أن تصيب الرجال والنساء، ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجهاز البولي بما في ذلك الكلى والحالب والمثانة والإحليل، وتشمل الأعراض ألمًا أو إحساسًا بالحرقان عند التبول والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد أثناء الليل، والبول داكن اللون ورائحته كريهة، وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يكون هناك دم في البول.

فى هذا التقرير نتعرف على أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية، لتجنبها والوقاية من هذا المرض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية

تناول السكر الزائد

إذا كنت تحب تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، فقد تكون عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية، حيث إن البكتيريا التي تسبب التهابات المسالك البولية تحب تناول السكر وتزدهر عليه هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

عدم شرب كمية كافية من الماء

البقاء رطبًا هو المفتاح للوقاية من جميع أنواع الأمراض- حتى التهاب المسالك البولية ومع ذلك ، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء أو الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وغالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابون بالتهاب المسالك البولية بشرب 6-8 أكواب (1.5 إلى 2 لتر) من الماء يوميًا لطرد البكتيريا.

بعض طرق تحديد النسل يمكن أن تسبب التهاب المسالك البولية أيضًا

بعض أنواع وسائل منع الحمل مثل أغطية عنق الرحم والواقي الذكري يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ومع ذلك ، يجب عليك إعادة التفكير في تحديد النسل من أجل منع العدوى. من الأفضل التحدث إلى طبيبك عندما يتعلق الأمر باختيار النوع المناسب لك من وسائل تحديد النسل.