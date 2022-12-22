شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية.. منها تناول الحلويات بكثرة والان مع تفاصيل الخبر
فى هذا التقرير نتعرف على أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية، لتجنبها والوقاية من هذا المرض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
أشياء يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية
تناول السكر الزائد
عدم شرب كمية كافية من الماء
البقاء رطبًا هو المفتاح للوقاية من جميع أنواع الأمراض- حتى التهاب المسالك البولية ومع ذلك ، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء أو الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وغالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابون بالتهاب المسالك البولية بشرب 6-8 أكواب (1.5 إلى 2 لتر) من الماء يوميًا لطرد البكتيريا.
بعض طرق تحديد النسل يمكن أن تسبب التهاب المسالك البولية أيضًا
بعض أنواع وسائل منع الحمل مثل أغطية عنق الرحم والواقي الذكري يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ومع ذلك ، يجب عليك إعادة التفكير في تحديد النسل من أجل منع العدوى. من الأفضل التحدث إلى طبيبك عندما يتعلق الأمر باختيار النوع المناسب لك من وسائل تحديد النسل.