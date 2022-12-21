شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى الجرعة المناسبة لطفلك من فيتامين د والكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتزم العديد من الآباء بتزويد أطفالهم بما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ومن الصعب معرفة الفيتامينات التي تفتقر إليها، ويجب على الآباء توخي الحذر لتجنب الجرعات الزائدة العرضية، قد يتساءل آباء الأطفال الذين أصيبوا بكسر في العظام أيضًا عما إذا كان طفلهم يحصل على ما يكفي من الكالسيوم ، وخاصة الأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، هل يعقل تناول فيتامين د على مدار السنة؟ وكيف يمكن للوالدين تقدير متوسط ​​مدخول الكالسيوم اليومي؟ وفى السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع" healthnews".

العلاقة بين الكالسيوم وضوء الشمس وقوة العظام

يعد فيتامين (د) أحد أقدم الهرمونات التي تصنعها جميع أشكال الحياة المعرضة لأشعة الشمس، ويلعب دورًا مهمًا في استقلاب العظام والوظائف الخلوية الأخرى، لوحظ وجود ارتباط بين التعرض لأشعة الشمس والكساح (العظام الرخوة والضعيفة) في عام 1889 - كان الأطفال في البلدان الصناعية أكثر عرضة للخطر من الأطفال في البلدان الأقل تقدمًا الحل؟ حمامات الشمس. هذا لأن فيتامين (د) مهم لتنظيم الكالسيوم ، ويجب أن يصنعه الجلد من خلال تفاعل كيميائي ينجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس (أشعة UVB) ، وأفضل ما يمكن تحقيقه عندما تكون الشمس عالية في السماء.

فيتامين د والكالسيوم وصحة العظام

العظام عبارة عن مصفوفة من الخلايا غير الساكنة - فهي تخضع لعملية إعادة تشكيل منتظمة طوال الحياة ، مما يسمح للعظام بالنمو ويحصل الجسم على الكالسيوم الذي يحتاجه من المستودعات في الهيكل العظمي، يرتبط فيتامين د بصحة العظام لأنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الكالسيوم، ولكنه يلعب أيضًا دورًا في إرسال إشارات الخلايا داخل جهاز المناعة.

الكالسيوم مهم ليس فقط لنمو العظام ولكن أيضًا للوظائف الخلوية ، مثل تقلص العضلات، أدت هذه الملاحظات التي تربط ضوء الشمس بصحة العظام في النهاية إلى فيتامين د والأطعمة المدعمة بالكالسيوم ، مثل الحليب والخبز .

هل يحتاج طفلي إلى مكمل فيتامين د؟

زاد استخدام فيتامين (د) بين البالغين بشكل كبير منذ انتشار الوباء ، ومع ذلك ، قد لا يكون الآباء على دراية بأن العديد من الأطفال يفتقرون أيضًا إلى فيتامين د.

ما مقدار فيتامين د الذي يجب أن يتناوله طفلي؟

يوصي معهد الطب الأمريكي، بتناول مكمل يحتوي على 600 وحدة دولية من فيتامين د للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا. الحد الأقصى الآمن هو 2000 إلى 4000 وحدة دولية في اليوم. تحتوي معظم مكملات الفيتامينات على 2000 وحدة دولية من فيتامين د ، ولكن قد تحتوي الفيتامينات المتعددة على 1000 وحدة دولية.

السمية ممكنة لأن فيتامين د ، وكذلك فيتامينات أ ، هـ ، ك ، هي فيتامينات تذوب في الدهون ، مما يعني أن الكميات الزائدة فوق ما يحتاجه جسمك لا تفرز في البول.

ما هي كمية الكالسيوم المطلوبة يوميا؟

يحتاج الطفل الذي يتراوح عمره بين 9 و 18 عامًا إلى 1300 مجم من الكالسيوم كل يوم ، أي حوالي 4 أكواب طويلة من الحليب. ومع ذلك ، فإن معظم المراهقين ، وخاصة الفتيات ، لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم كل يوم ، والعديد من الأطفال لا يشربون الكثير من الحليب أو يعانون من حساسية الحليب، تشمل مصادر الكالسيوم الأخرى غير المشتقة من منتجات الألبان السلمون والجبن الصلب والسردين واللوز والخضراوات ذات الأوراق الخضراء.