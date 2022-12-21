بيروت - نادين محمد - تشعر المرأة بالثقة في النفس عندما تمتلك جسماً ممشوقاً ومثالياً خالياً من أي تكتلات دهنية، ولأن السمنة من أكبر المشاكل التي قد تواجه المرأة وتسبب لها الإزعاج والقلق، وسوف نقدم في مقال اليوم طريقة تطبيق رجيم قاسٍ لمدة شهر، لكن نتائجه مبهرة وفي ذات الوقت يحافظ على الكتلة العضلية للجسم، حيث يعتمد على تناول البروتين والخضراوات والفواكه مع ضرورة عدم تناول الأكل بين الوجبات.



الأسبوع الأول



الإفطار



نوع واحد من الفاكهة بأي كمية فيما عدا (تين – عنب – بلح – مانجو) بيضة مسلوقة + سلطة خضراء بدون طماطم.

أو شريحة توست + 3 ملاعق فول بليمون + خيار.

أو شريحة توست + قطعة جبنة قريش + سلطة خضراء.



الغذاء



لحوم أو دجاج أو أسماك (مشوي أو مسلوق) مع خضار مسلوق أو مطبوخ نصف سواء، أو سلطة خضراء، أو تونة بدون زيت + خضار مسلوق أو مطبوخ نصف سواء، أو سلطة خضراء.



العشاء



نوع واحد من الفاكهة بأي كمية فيما عدا (تين – عنب – بلح – مانجو) بيضة مسلوقة + سلطة خضراء بدون طماطم.

أو شريحة توست + 3 ملاعق فول بليمون + خيار.

أو شريحة توست + قطعة جبنة قريش + سلطة خضراء.

يسمح بشرب الشاي أو القهوة في أي وقت ولكن بدون سكر أو لبن.

الأسبوع الثاني



الإفطار



شريحة توست + 2 ملعقة جبنة قريش أو 2 ملعقة فول بليمون (بدون زيت).



الغداء



4-1 فرخة أو سمكة أو شريحة لحم صغيرة مشوي أو تونة (بدون زيت) + سلاطة خضراء أو خضار مسلوق.

بين الغذاء والعشاء

ثمرة فاكهة فيما عدا (تين - عنب - بلح - موز - مانجو).



العشاء



فاكهة من المسموح بها أو شريحة توست + (بيضة مسلوقة أو 2 ملعقة جبن قريش) + سلطة.

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الأسبوع الثالث



الإفطار



توست سن بالجبنة البيضاء + برتقالة أو ثمرة فاكهة متوسطة.



الغذاء



4-1 فرخة مشوية + طبق سلطة كبير بدون طماطم.

أو كوب أرز مسلوق (أو طبق صغير مكرونة مسلوقة) + طبق خضار سوتية أو سلطة.

أو 1 - 2 سمكة مشوية + طبق سلطة كبير بدون طماطم.



العشاء



ثمرة فاكهة متوسطة الحجم 1 - 2 كوب زبادي منزوع الوجه. أو 4 ملاعق فول + خيار وخس.



الأسبوع الرابع



٣ ثمرات من أي نوع من الفواكه الطبيعية فيما عدا التين والعنب، البلح، الموز، والمانجو.



الغذاء



خضار مسلوق + لحم مشوي.



العشاء



2 ثمرة فاكهة فيما عدا التين والعنب، البلح، الموز، والمانجو.

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