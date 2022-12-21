رجيم لرفع المناعة ونسف الشحوم

بيروت - نادين محمد - مناعتك ضعفت نتيجة كثرة اتباع الرجيمات المختلفة لفترة طويلة، وبدأت بشرتك تتأثر، يمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال الرجيم التالي، فهو الأفضل على الإطلاق لرفع المناعة والتغلب على كثرة الأمراض التي تصيب الكثيرين في الشتاء، مثل أمراض البرد والأنفلونزا، إليك رجيماً مثالياً ذا فعالية مزدوجة لنسف الدهون ورفع مناعتك فى 7 أيام..

الإفطار اليومي...

كوب عصير من مزيج البرتقال واليوسفي

بعد ساعة..

طبق صغير بيض أومليت بدون دهون + 1 توست سن

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بين الإفطار والغداء..

ثمرة كيوي + ثمرة برتقال

الغداء..

اليوم الأول.. كوب عصير يوسفي + شريحتا سمك فيليه مشوي + 3 ملاعق أرز بسماتي

اليوم الثاني.. كوب عصير جريب فروت + شريحتا فيليه الدجاج المشوي + طبق سلاطة زبادي بالخيار

اليوم الثالث.. كوب من حبة البركة وبذور الكتان + ربع فرخة مشوية + 3 ملاعق أرز بسماتي

اليوم الرابع والخامس.. كوب عصير برتقال + كرات لحم مفروم +3 ملاعق مكرونة

اليوم السادس والسابع.. كوب عصير كيوي + سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء

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بين الغداء والعشاء..

كوب عصير كيوي وبرتقال

العشاء..

كوب زبادي بالكمون