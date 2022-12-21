شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: التدخين أحد أسباب تعرض الشباب للسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يصاب الشباب بالسكتات الدماغية، وذلك نتيجة لعدة أسباب مختلفة ، بعدما كانت تلك الجلطات تصيب كبار السن فقط، إلا أن الأمر وصل للصغار من الشباب.ومن جانبها أوضحت الجمعية الألمانية للسكتات الدماغية أنه عند حدوث الجلطة الدماغية لا يصل ما يكفي من الأكسجين إلى الدماغ، بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية الهامة، أو انفجارها، مشيرة إلى علامات احتمالية الإصابة بالسكتة، ومنها " شلل نصفي، مشاكل في النطق، الغثيان".

من هم الأكثر عرضة من الشباب للإصابة بالجلطة الدماغية؟

أكدت الجمعية أن النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال. وهناك عوامل ترفع احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية وهي: حبوب منع الحمل ،والتدخين، ومرض الصداع الحسي. لو اجتمعت هذه العوامل الثلاثة معا، فإن احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية يرتفع.ولكن هذه ليست العوامل الوحيدة، بحسب الجمعية، فهناك: قلة الحركة، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم .

وعند الشباب في سن 18 وحتى 35 عاما، هناك عوامل أخرى ترفع احتمال التعرض للجلطة الدماغية، كوجود عيب خلقي في القلب، والعوامل الجينية (الوراثية)، وحدوث تشققات في الشريان السباتي، وهو الذي يزود الرأس بالدم.

ومن العلامات على احتمال قرب الإصابة بالجلطة الدماغية صعوبة النطق، مشاكل في النظر، وألم مفاجئ في الرأس. كما أن الخلل في المشي أو أي خلل في الوجه تدل على الإصابة بشلل نصفي، وهو من علامات الإصابة بالجلطة.