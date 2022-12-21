شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف علاج السمنة باستخدام الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من الباحثين بجامعة ساوث بجنوب أستراليا أن هناك جزيئات من الرمل تساعد في علاج السمنة، وتسمى تلك الجزيئات "السيليكا " المشتقة من الرمال النقية بمساحة عالية تسمح لها بامتصاص الكثير من السكريات والدهون والإنزيمات الهاضمة من الجهاز الهضمي.وذلك وفقا لما نشرته شبكة Ndtv.

وتضاعف انتشار السمنة في السنوات الأخيرة ، ومن جانبها أوضحت منظمة الصحة العالمية ،ان" 1.9 مليار" شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفقًا لدراسة حديثة من جامعة أستراليا ، يمكن للسيليكا ،أن تمنع الجسم من امتصاص الدهون ،والكربوهيدرات ، مما يجعل جزيئات الرمال النقية هي الدواء التالي المضاد للسمنة.وقال الباحث بول جويس، إنه من المتوقع أن تقدم الآلية نتائج فعالة لفقدان الوزن دون آثار سلبية ضارة.فإن السيليكا هي إحدى الغروانيات التي حظيت باهتمام متزايد لإمكاناتها المضادة للسمنة ، حيث تؤدي الجرعات الفموية إلى انخفاض عوامل الخطر في كل من نماذج السمنة ،والدراسات البشرية.

شدد الباحثون على أنه لا يمكن الحصول علي أي نوع من الرمال لاتمام تلك العملية من صحراء أستراليا، وإنما يتعلق الأمر بالرمال النقية، لأن من هذه الرمال النقية تُصنع جزيئات السيليكا المسامية التي لها تأثير على عملية امتصاص الجسم للمواد الغذائية، حيث إن جزيئات السيليكا نراها كمسحوق أبيض نقي موضوعة في كيس صغير جدا داخل الأجهزة الإلكترونية أو الأحذية أو الحقائب التي نشتريها.

وأظهرت الدراسة ، قدرة تلك الجزئيات الرملية النقية في محاربتها للسمنة ، وانها علاج آمن للبشر، مما ترتب على ذلك زيادة الاهتمام ، بجزيئات السيليكا .

ووصف الباحثون بان جزيئات السيليكا تتميز بسطح خارجي كبير،وتأثيرها في عملية امتصاص الغذاء يختلف بحسب حجم المسام الموجودة على السيلكيا ،وحجم جسيمات السيلكيا نفسها.