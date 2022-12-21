شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغذية تساعدك فى السيطرة على الكوليسترول فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شمعية توجد عادة في الدم، هذه المادة الشمعية ضرورية للخلايا لأنها تساعدها على النمو، ومع ذلك ، يمكن أن يكون للكمية الزائدة من الكوليسترول في الدم تأثير شديد على القلب.

وفقا لموقع " thehealthsite " يعد التنظيم السليم للكوليسترول مهم جدًا، يُعرف فصل الشتاء باسم شهر العطلة في السنة، والعطلات ترتبط بالطعام، قد يؤدي هذا إلى استهلاك الأطعمة التي يمكن أن تؤدي على الفور إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

الشتاء يعنى الأكل بنهم

الجسم في الشتاء يكون عادةً في وضع الراحة ، يتطلب أو من الأفضل أن يقول إنه يرغب في الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية للبقاء دافئًا والتغلب على موسم البرد، يمكن أن تؤدي هذه الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

أغذية للكوليسترول

مع دخول فصل الشتاء، من المهم جدًا أن يعرف كل واحد منا كيفية إدارة مستويات الكوليسترول في الدم وإبقائها تحت السيطرة.

فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك بشكل فعال في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

زيوت غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة

يمكن التحقق من مستويات الكوليسترول بإضافة الزيوت الغنية بـ (الأحماض الدهنية الأحادية)، بعض الزيوت التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي - زيت الخردل وزيت الزيتون وزيت السمسم (زيت السمسم) وما إلى ذلك .

الفواكه والخضراوات

للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، تأكد من زيادة تناولك للفواكه والخضروات، ماذا يوصي الخبراء؟ ما لا يقل عن 4-5 حصص من الفواكه الطازجة والموسمية والخضروات الخضراء يوميًا.

الألياف القابلة للذوبان

يمكنك زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل إيزابجول ، والخضروات الورقية الخضراء ، والشوفان ، والبقول الكاملة. هذه الأطعمة رائعة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

مكملات فيتامين هـ

يمكنك أيضًا إضافة مكملات فيتامين هـ إلى روتينك اليومي لمنع أكسدة الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار، ومع ذلك ، يوصى بشدة باستشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على روتينك اليومي.