شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفحم لعلاج مشاكل البشرة والجلد.. يقلل حب الشباب ويشد المسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفحم هو أحد المكونات الأساسية المدهشة للبشرة والجلد، ويدخل الفحم فى الكثير من منتجات التجميل في جميع أنحاء العالم، من غسول الوجه إلى أقنعة التقشير. فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الفحم للبشرة والجلد، بحسب موقع "Health".

فوائد الفحم للبشرة

للفحم المنشط، وهو آمن للاستخدام على الجلد، فوائد متعددة للبشرة تكافح بشرتنا باستمرار التلوث والأوساخ والتعرض للشمس وغير ذلك الكثير مما يجعل البشرة تبدو باهتة.

يساعد الفحم على إنعاش البشرة عن طريق إزالة جميع الشوائب من الجلد وإظهار بشرة مشرقة وجميلة.

5 فوائد للفحم لبشرتك

1. يعمل الفحم كمزيل للسموم للبشرة

يعتبر الفحم من أفضل المكونات لإزالة السموم من بشرتك يطرد السموم بشكل فعال من الجلد وينظف المسام بعمق وتصبح بشرتك نظيفة للغاية.

نظرًا لأنه يخترق الطبقات العميقة من الجلد، فهو مفيد في التخلص من كل الأتربة والأوساخ ويضمن حصول بشرتك على اللمعان، يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة.

2. شد المسام

لا تبدو المسام الكبيرة أبدًا جميلة المظهر على الوجه إلى جانب المسام الواسعة تؤدي إلى زيادة إفراز الزيت وتكوين حب الشباب والبثور.

يساعد الفحم على فتح المسام وإزالة جميع السموم علاوة على ذلك ، فإن الفحم مفيد للتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء يقلل المسام المتضخمة ويصبح الجلد نظيفًا ومتناسقًا في لون البشرة.

3. يهدئ البشرة المتهيجة

يتشكل حب الشباب بسبب الدهون الزائدة والأوساخ وانسداد المسام وعوامل أخرى. يحتوي الفحم النباتي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على منع البكتيريا المسببة لحب الشباب يمنع التهابات الجلد أيضًا. أيضًا ، نظرًا لخصائصه التطهيرية العميقة ، يزيل الفحم الشوائب من الجلد ويهدئ البشرة المتهيجة.

الفحم مفيد أيضًا للبشرة الحساسة علاوة على ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصدفية أو الأكزيما أو أي حالة جلدية أخرى استخدام الفحم لأنه يساعد على شفاء الجلد الجاف والتالف.

4. يتحكم في إنتاج الزيوت

الإفراط في إفراز الدهون هو السبب وراء البشرة الدهنية وانسداد المسام وظهور البثور المستمرة. يدخل الفحم المنشط إلى الطبقة العميقة من الجلد ويمتص الدهون الزائدة.

تشعر بشرتك بالانتعاش على الفور وتتمتع بمظهر خالٍ من اللمعان.

يعد قناع الفحم أو غسول الوجه من أسهل الطرق للتحكم في إفراز الدهون والحصول على بشرة صحية.

5. يمكن للفحم أن يجعل بشرتك أكثر إشراقًا

إذا كنت بحاجة إلى إعادة شحن سريعة لبشرتك ، فإن الفحم هو الخيار الأفضل نظرًا لأنه يعمل كمزيل لسموم للبشرة، فإنه ينظف البشرة جيدًا ويفتحها يضيف إشراقة صحية للبشرة. عن طريق شد المسام ، يضمن أن تبدو بشرتك أصغر سناً.

إلى جانب ذلك ، تشعر بشرتك بمزيد من الترطيب حيث تعمل منتجات العناية بالبشرة بشكل أكثر فعالية بسبب المسام غير المسدودة.