شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تعزز التمثيل الغذائي وتساعد فى إنقاص الوزن.. منها ماء الكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلعب التمثيل الغذائي أو حرق الدهون دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإذا كان التمثيل الغذائي لديك مرتفعًا أو سريعًا، فمن المحتمل أن تحرق المزيد من السعرات الحرارية في الراحة وأثناء التمرين، وعلى العكس من ذلك، إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، فلن تحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية وسيكون من الصعب تحقيق فقدان الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على أهم المشروبات لتعزيز التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التمثيل الغذائي هو العملية التي يحول بها الجسم الطعام والشراب إلى طاقة كلما زادت سرعة حرق الدهون زاد إنقاص الوزن ، كلما كان التمثيل الغذائى أبطأ، ستحرق سعرات حرارية أقل.

بعض الأشياء التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي هي ممارسة الرياضة وتناول وجبات مناسبة وتناول الأطعمة التي تحرق الدهون والحصول على نوم جيد ليلاً.

واحدة من أبسط الطرق لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك هي عن طريق بدء الصباح مع هذه المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي

مشروبات لتعزيز التمثيل الغذائي لإنقاص الوزن

1- ماء بذور الشيا والليمون

نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة 1-2 ساعة صب بذور الشيا المنقوعة في كوب ، ثم اعصر الليمون في المشروب وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من العسل.

2- الليمون والزنجبيل

قشر وابشر الزنجبيل إلى قطع صغيرة ضعه في الخلاط وأضف الماء امزجه جيدًا واسكبه في كوب بعد ذلك ، أضف عصير الليمون ومسحوق الكمون ويقلب جيداً.

3- الكمون والقرفة

أضف الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون و 2 قطعة من أعواد القرفة دع الماء يغلي حتى تتسرب المكونات إليه صفي الماء في كوب يضاف عصير الليمون ويقلب أو يشرب كما هو.

4- شاي أخضر و مشروب نعناع

صب الماء الساخن في كوب وأضف إليه كيس شاي أخضر اتركه لمدة 1 دقيقة أضف أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل واخلطهم جيدًا.