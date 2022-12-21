شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لزيادة مشكلة تصبغ جلد الوجه.. أبرزها أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت منزعجًا من البقع الداكنة بسبب زيادة التصبغ على بشرتك، فيجب عليك أولا معرفة معنى التصبغ، هو بقعة من الجلد تبدو أغمق من لون بشرتك الطبيعي لأن صبغة الميلانين البنية يتم إنتاجها بشكل مفرط، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

هناك عوامل يمكن أن تسبب فرط التصبغ

1. التهاب

يمكن أن تؤدي الصدمات الجلدية ،مثل حب الشباب ، والأكزيما ، ولدغات الحشرات ، والجروح ، والخدوش ، وحتى الخدش أو الاحتكاك، على سبيل المثال، من الاحتكاك الشديد، إلى حدوث الالتهاب. يمكن للالتهاب بدوره أن يرسل الخلايا المنتجة للصبغة إلى حالة تأهب قصوى ، تاركًا وراءه بقعة داكنة بعد أن تلتئم الإصابة. عندما يكون الالتهاب هو سبب تغير اللون ، غالبًا ما يشار إليه باسم فرط التصبغ التالي للالتهابات.

2. التعرض لأشعة الشمس

تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على زيادة إنتاج الميلانين، كوسيلة لحماية بشرتك من التلف. ولكن عندما يكون التعرض لأشعة الشمس متكررًا أو مفرطًا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع شمسية داكنة. على الرغم من أن البقع الشمسية ليست سرطانية ، وفقًا للجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية.

3. الكلف

غالبًا ما يشار إليه باسم "قناع الحمل" ، ويتميز الكلف ببقع بنية اللون تتشكل عادةً عند النساء ذوات مستويات الهرمون المتقلبة ، مثل أثناء الحمل. غالبًا ما يحدث هذا النوع من فرط التصبغ عند النساء ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الرجال. يُعتقد أنه ناتج عن مزيج من التعرض لأشعة الشمس والوراثة والتغيرات الهرمونية ، حيث تم ربطه أيضًا باستخدام موانع الحمل الفموية ، وفقًا للخبراء في الكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية (AOCD) . بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن الأدوية الهرمونية الأخرى المستخدمة لتحديد النسل وأعراض انقطاع الطمث قد تسبب الكلف ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدوية الموضحة أدناه.

4. الحالات الطبية أو الأدوية

يمكن أن يحدث فرط التصبغ بسبب مرض أديسون ، وهو اضطراب في الغدة الكظرية يمكن أن يزيد من إنتاج الميلانين. قد تزيد بعض الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ومضادات الملاريا من خطر فرط التصبغ ، وفقًا لكتاب نشرته StatPearls في يوليو 2022 . يمكن أن تسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي أيضًا فرط تصبغ مؤقتًا ، وفقًا لمجموعة الاتصال Cancer Connect . في حالة أدوية العلاج الكيميائي ، عادةً ما يتم حل البقع الداكنة المصاحبة لها بعد 10 إلى 12 أسبوعًا من انتهاء العلاج حيث تحل خلايا الجلد الجديدة محل الخلايا الميتة.