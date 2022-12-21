شكرا لقرائتكم خبر عن خذ قسطًا من الراحة من السكر والحلويات عند الشعور بالبرد والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

السعال والبرد شائعان جدًا خلال فصل الشتاء، ولكن هل تساءلت يومًا عن سبب بدء السعال فورًا بعد تناول قضمة من الحلوى المفضلة لديك؟ هذا لأن السكر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم السعال، وفقاً للخبراء.

وبحسب موقع "Health" فإن تناول أي مشروب ساخن يعطي بعض الراحة، ويبدو أنه يساعد في السيطرة على السعال، ولكن تناول قضمة واحدة من الحلوى وسيعود السعال بشكل أقوى.

أسباب السعال

يستغرق البعض بضعة أيام فقط بينما يستغرق البعض الآخر وقتًا أطول قليلاً للتعافي من السعال.

إن السعال يعتبر حادًا إذا استمر أقل من ثلاثة أسابيع، لكنه يصنف على أنه مزمن إذا استمر لأكثر من ثمانية أسابيع.

نزلات البرد والإنفلونزا واستنشاق مادة مهيجة مثل الدخان والغبار والمواد الكيميائية أو جسم غريب والالتهاب الرئوي والحساسية والتهاب الشعب الهوائية هي بعض الأسباب الشائعة للسعال.

دور السكر في تفاقم السعال

السعال هو "رد فعل وقائي حيوي يتم تحفيزه عن طريق المحفزات الميكانيكية والكيميائية، ويمكن للسكر أيضًا أن يسبب الالتهاب. وهذا بدوره يمكن أن يجعل أعراض البرد مثل السعال أسوأ.

عندما تأكل الكثير من السكر، يمكن أن يثبط جهاز المناعة ، خاصة عند محاربة الالتهابات الفيروسية.

هل يمكن للفاكهة الحلوة أن تزيد السعال سوءًا؟

إن الفاكهة مطلوبة بشكل عام في أي نظام غذائي للبقاء بصحة جيدة.

أما بالنسبة للفاكهة التي يجب تجنبها أثناء السعال والرشح يجب الامتناع عن تناول الفاكهة المحفوظة في الثلاجة. برودة هذه الثمار قد تؤدي إلى تفاقم الحالة الشديدة بالفعل إذا كنت تعاني من السعال والبرد.

علاجات سهلة لعلاج السعال والبرد

1. ابق رطبًا

يساعد الماء أو العصير أو الشوربة أو ماء الليمون الدافئ مع العسل على تخفيف الاحتقان ومنع الجفاف، لذا اشربه. وتجنب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي يمكن أن تزيد من سوء حالة الجفاف.

2. ارح جسدك

لا تجهد نفسك عندما تكون مريضا خذ بعض الوقت لأن الجسم يحتاج إلى الراحة للشفاء.

3. تهدئة التهاب الحلق

يمكن لغرغرة المياه المالحة أن تخفف مؤقتًا من التهاب الحلق ، لذا أضف ربع إلى نصف ملعقة صغيرة ملح إلى الماء الدافئ وابدأ في الغرغرة.

4. رشفة السوائل الدافئة

قد تكون السوائل الدافئة مثل حساء الدجاج أو الشاي مهدئة وتخفيف الاحتقان عن طريق زيادة تدفق المخاط.

5. أضف الرطوبة إلى الهواء

احصل على مبخر رذاذ بارد أو مرطب مثبت في منزلك لإضافة الرطوبة إلى الهواء قد يساعدك في التعامل مع احتقان الأنف.