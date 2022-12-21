شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للوقاية من التهاب المفاصل عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ ألم التهاب المفاصل عندما يتآكل الغضروف ، الوسادة المطاطية في المفاصل التي تمتص الصدمات للعظام ،وتسمح لها بالانزلاق بسلاسة عندما نتحرك. عندما لا يكون هناك ما يكفي من الغضروف في المفصل لحماية العظام من إتلاف بعضها البعض ، فإننا نشعر بذلك. وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

لماذا تصاب النساء بالتهاب المفاصل بشكل أكثر شيوعًا؟ قد يكون أحد الأسباب هو الاختلافات الجسدية بين الجنسين ، على سبيل المثال ، يكون لدى النساء غضروف ركبة أقل من الرجال. ووفقًا لتقرير حديث ، تضاعفت عمليات استبدال الركبة أكثر من ثلاث مرات في النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 64 عامًا على مدار العقد الماضي.

تتعرض النساء أيضًا لخطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، والتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من الرجال ، والذي يعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب الاختلافات الهرمونية ، وقد تعاني النساء أيضًا من عبء أكبر من التهاب المفاصل مقارنة بالرجال.

طرق الوقاية من التهابات المفاصل لدي السيدات

1.الحفاظ على وزن جيد للجسم. يُعد الوزن الزائد للجسم من أشهر عوامل الخطر ،وأهمها للإصابة بالتهاب المفاصل. كلما زاد الضغط على مفاصلك ، زادت سرعة تآكلها.

غيّر نظامك الغذائي عن طريق إضافة الألياف كل يوم ،وتناول المزيد من الحبوب الكاملة ،والفواكه، والخضروات مع الحد من الكربوهيدرات والدهون المكررة.

2.مارس التمارين البسيطة بشكل دورى، وفقًا للدكتور زاشين ، فإن بعض الأنشطة قد تعرضك للإصابة بهشاشة العظام وآلام التهاب المفاصل. مثل الجري لمسافات طويلة وكرة القدم تضع الكثير من الضغط على المفاصل ويمكن أن تتسبب في تآكل الغضروف

3.تجنب الإصابات.بينما لا يرغب أحد في أن يتم تهميشه بسبب الإصابة ، فإن اتخاذ خطوات وقائية يساعد في حماية صحتك اليوم وقد يكون بمثابة وقاية من التهاب المفاصل في المستقبل. "تجنب الإصابة سيقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة" .

4.تحقق من فيتامين د وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن حوالي 60 في المائة من الأمريكيين يعانون من نقص فيتامين د ، والنساء، خاصة النساء الأمريكيات من أصل أفريقي والنساء في سن اليأس، من المرجح بشكل خاص أن يفتقرن إلى المستويات الكافية.

5.حافظ على رطوبتك. سبب آخر لشرب المزيد من الماء: الوقاية من التهاب المفاصل. يتكون الغضروف في مفاصلنا في الغالب من الماء ، وهو ما يجعله وسادة كبيرة للمفاصل. عندما نشعر بالجفاف ، يتم امتصاص الماء من الغضروف ويسهل تلفه .التهاب المفاصل شائع جدًا عند النساء ، ولكن يمكنك الآن اتخاذ بعض الخطوات لمنع التهاب المفاصل لاحقًا أو إبطاء تقدمه.