شكرا لقرائتكم خبر عن سكرى الحمل.. خطوات مطلوبة لتجنيب المولود المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض السكري على حوالي 537 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 783 مليونا بحلول عام 2045. ولكن ما هو بالضبط مرض السكري، وكيف يؤثر سكري الحمل على الأم والطفل؟

غالبًا أعراض مرض السكري ليست واضحة على الفور، ويمكن أن تظل غير مكتشفة لدى العديد من الأشخاص لفترة طويلة، ويعاني مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم) لفترات طويلة، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الأوعية الدموية والعينين والكلى والقلب.

أثناء الحمل وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار أو "ارتفاع السكر في الدم" إلى العديد من المخاطر الصحية للطفل، بالنظر إلى الشدة والمضاعفات طويلة المدى التي يمكن أن تسببها الحالة، فمن الطبيعي أن يقلق الناس بشأن نقل مرض السكري إلى أطفالهم، لذلك، لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الطفل ، فإن فهم مرض السكري أثناء الحمل والحفاظ على مستويات الجلوكوز في المعدل الطبيعي أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

هناك نوعان من مرض السكري يمكن أن يصيبا الأم أثناء الحمل: سكري الحمل (داء السكري الموجود مسبقًا):

في هذه الحالة، يكون الوالد المتوقع مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 قبل الحمل، داء السكري من النوع الأول ليس وراثيًا أيضًا، ولا يستطيع الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 استخدام الأنسولين الذي لديهم أو لا يصنعون ما يكفي من الأنسولين، للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ، يمكن وصف حقن الأنسولين أو الأدوية لخفض نسبة السكر في الدم.

سكري الحمل:

تتطور هذه الحالة أثناء الحمل، تكون فيه الأم لا تعاني من مرض السكري قبل الحمل وعادة ما يختفي بعد ولادة الطفل، ومع ذلك، إذا كان هناك خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، يمكن للطبيب إجراء الفحص في وقت مبكر من الحمل.

قد يكون خطر الإصابة بسكري الحمل أعلى لدى من:

أكبر من 25 عامًا

زيادة الوزن والسمنة

كان لديك سكري الحمل في حالات الحمل السابقة

لديك تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع 2

أنجبت طفلاً ضخماً

كان قد ولد ميتا

خطر الإصابة بالأمراض

بعد ولادة الطفل ، تشمل المخاطر العملقة ، وهي حالة يولد فيها الأطفال بشكل أكبر من المعتاد ويزداد احتمال تعرضهم للأذى أثناء الولادة، وانخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) ، وانخفاض نسبة الحديد في الدم ، وانخفاض الكالسيوم في الدم ، وارتفاع مستويات اللون الأحمر خلايا الدم والإعاقات الخلقية والولادة المبكرة والمضاعفات الصحية طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة في وقت لاحق من الحياة.

علاج الطفل

بينما يتم مراقبة الوالد المتوقع والطفل عن كثب من قبل مقدمي الرعاية الصحية أثناء الحمل ، من الضروري أيضًا زيارة الطبيب لزيارات المتابعة والمراقبة. يعتمد علاج الطفل بعد الولادة على مدى جودة إدارة جلوكوز الدم أثناء الحمل والولادة ، لذا فإن الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة أمر ضروري للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مراقبة السكر والوزن في الدم بانتظام مهمة ، وتناول الأدوية أو الأنسولين كما هو موصوف ، وتناول الأطعمة المغذية هي أفضل الطرق لتقليل المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال.