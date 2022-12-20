شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لا يجب التخلي عنها لإنقاص الوزن.. منها المكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإنترنت مليء بالأطعمة التي يجب على الناس تجنبها إذا كانوا يريدون إنقاص الوزن، وفي حين أنه من الصحيح أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية أو المقلية أو فائقة المعالجة لن يكون له تأثير كبير على محيط الخصر لديك، في الواقع، هناك الكثير من الأطعمة التي لا يزال بإمكانك الاستمتاع بها أثناء اتباع نظام غذائي ولا يتعين عليك استبعادها لإنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 فاكهة مجففة

يُصاب الخوخ والزبيب والفواكه المجففة الأخرى بسمعة سيئة لكونها "مليئة بالسكر". ولكن طالما أنك تحصل على مجموعة متنوعة لا تحتوي على سكر مضاف وأنت تتناول حجم الحصة الموصى به، يمكنك تمامًا الاعتماد على الفاكهة المجففة كوجبة خفيفة، وتظهر البيانات أن أولئك الذين يتناولون الفاكهة المجففة يبدو أنهم يتمتعون بجودة نظام غذائي أفضل ويقللون من السمنة، تحتوي معظم أنواع الفاكهة المجففة على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع .

2 عصير برتقال

مثل الفاكهة المجففة، حصل عصير البرتقال 100٪ على سمعة سيئة لكونه "مليئًا بالسكر" ، على الرغم من أن المكون الوحيد الموجود في هذا المشروب هو البرتقال الحقيقي، في حين أنه من الصحيح أن عصير البرتقال 100٪ لا يحتوي على الألياف الموجودة في البرتقال ، إلا أنه مشروب مرطب ممتلئ بالمواد المغذية الهامة.

3 مكرونة

صحيح أن المكرونة من الكربوهيدرات المكررة، ويوصى غالبًا بأن تكون هذه الفئة من الأطعمة محدودة عند محاولة إنقاص الوزن، ولكن مكرونة السميد ، هي حبوب مكررة فريدة من نوعها لأن تركيبها البروتيني يتم هضمها بشكل أبطأ، مما يوفر طاقة ثابتة للجسم بدلاً من ارتفاع نسبة السكر في الدم .

4 بيض

يعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا للدهون التي لا يُعتقد غالبًا أنها غذاء يدعم فقدان الوزن، ولكن بفضل البروتينات والدهون عالية الجودة التي يوفرها ، يمكن أن توفر بعض الشبع الشديد، مما قد يساعد الأشخاص على تناول كميات أقل على المدى الطويل خاصةً عندما يتم الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي لفقدان الوزن .

5 البطاطس

تعد البطاطس من أشهر الخضراوات ، قد يكون من المقبول تناولها كجزء من نظامك الغذائي لفقدان الوزن، يمكن الاستمتاع بحصة من البطاطس المخبوزة أو المسلوقة لا تتطلب دهونًا إضافية قد يكون مقبولًا تمامًا لأولئك الذين يركزون على إدارة الوزن.