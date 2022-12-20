10 أسباب تجعلك تضيف الثوم لنظامك الغذائى اليومى.. أبرزها تقوية المناعة

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القاهرة - سامية سيد - يحتوى الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والمطهرة، فإن هذه العشبة لها استخدامات علاجية وطبية، الأليسين، مادة موجودة في الثوم، مسئولة عن آثارها المفيدة، المعادن بما في ذلك الفوسفور والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيرة فيها.

يحتوي الثوم أيضًا على كميات كبيرة من الفيتامينات C و وحمض الفوليك والنياسين والثيامين، إلى جانب النكهة العطرية ، فقد ثبت أن الثوم يوفر فوائد استثنائية لجسم الإنسان، إذا لم تكن نكهة الثوم اللذيذة كافية لتجعلك ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، فإليك 10 أسباب تجعلك تضيفها إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

10 أسباب تجعل الثوم جزءًا من نظامك الغذائي اليومي: 1. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يموت المزيد من الناس بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية أكثر من أي مرض آخر، يُعد ارتفاع ضغط الدم ، أحد عوامل الخطر الرئيسية لمختلف الأمراض، أظهرت الاختبارات البشرية أن مكملات الثوم تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

2. جيد للهضم

تساعد إضافة الثوم النيء إلى النظام الغذائي في حل مشاكل الجهاز الهضمي، يهدئ الالتهاب وهو مفيد للأمعاء، تناول الثوم النيء يساعد في التخلص من الديدان المعوية، والفائدة أنه يقتل البكتيريا الضارة مع الحفاظ على النافع منها في المعدة.

3. يزيد من المناعة

قد يكون من الممكن منع التهابات البرد والسعال باستخدام الثوم النيء، أفضل النتائج تأتي من تناول فصين من الثوم المهروس أول شيء في الصباح.

4. يقلل من الكوليسترول السيئ

قد تنخفض قدرة الكبد على إنتاج الكوليسترول باستخدام الثوم، وجد التحليل التلوي ومراجعة الدراسات أن تناول مكملات الثوم كان ناجحًا في خفض كل من مستويات الكوليسترول وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار ، والذي يبدو أنهما سببان للمرض.

5. له خصائص مضادة للفطريات الفيروسات والبكتيريا

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة قدرة الثوم على الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات في خصائصه المضادة للميكروبات ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأليسين، تشير الأبحاث إلى أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الثوم قد تمنع البكتيريا الغريبة الخطرة من إصابة الخلايا السليمة وقد تمنع نموها أيضًا.

6. لديه قدرات مضادة للالتهابات

ثبت من خلال الأبحاث أن زيت الثوم له خصائص مضادة للالتهابات، ضع بعض زيت الثوم على أي مفاصل أو عضلات مؤلمة ومتورمة، يعمل كطريقة لتقليل آثار التهاب المفاصل على الغضروف.

7. يحسن صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الثوم وصفاته المضادة للبكتيريا أن تنظف وجهك عن طريق القضاء على البكتيريا التي تسبب حب الشباب، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن وضع الثوم النيء على البثور يساعدها على التخلص منها ومع ذلك ، قد يجعل الثوم بشرتك تشعر تلتهب ،قبل تجربة هذا النهج ، خاصة إذا كنت تستخدم أي نوع من علاجات العناية بالبشرة ، تحدث مع طبيب الأمراض الجلدية أولاً.

8. له خصائص مضادة للسرطان

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الثوم قد يساعد في الحماية من السرطان وأن العديد من جزيئاته النشطة بيولوجيًا تقتل أو تحد من انتشار الخلايا السرطانية، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم نشاط الثوم المضاد للسرطان تمامًا ، ولكن في الوقت الحالي ، من الواضح أن له بعض الخصائص المضادة للسرطان، أظهرت الدراسات أن مستخلص الثوم محلي الصنع له خصائص مضادة للسرطان في المختبر وفي الجسم الحي.

9. وفيرة في مضادات الأكسدة

يقلل الثوم من الإجهاد التأكسدي ، ويحارب الالتهابات الجهازية ، ويحمي من الجذور الحرة، لقد ثبت أن الثوم يحتوي على أكثر من 20 مكونًا من مادة البوليفينول ، مما يجعله أحد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري والزهايمر وأمراض القلب وغيرها من الإجهاد المزمن والالتهابات.

10. يقلل من تخثر الدم

لقد ثبت أن المركبات الموجودة في الثوم وكذلك البصل تقلل من التصاق الصفائح الدموية ولديها قدرات مضادة للتخثر. يمكن أن تحمي هذه العوامل من تصلب الشرايين ، وهي حالة يتسبب فيها تراكم الترسبات في تصلب الشرايين وتضيقها.