أفضل 6 مشروبات منزلية لإنقاص الوزن بسرعة والتخلص من السموم

بيروت - نادين محمد -

للتخلص من الوزن غير المرغوب فيه، حيث تتبادر إلى الذهن بعض مشروبات الديتوكس لتخسيس الوزن، إليك أفضل 6 مشروبات لتخسيس الوزن بسرعة. علاوة على ذلك، قمنا بتضمين خطوات بسيطة وطريقة عمل في تحضير هذه المشروبات في المنزل. استمتعي بالقراءة!

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أفضل 6 مشروبات منزلية لإنقاص الوزن بسرعة

1- الشاي الأخضر

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تُظهر الأبحاث في الدراسات السريرية أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر ضرورية في زيادة معدل التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون ونشاط الأنسولين. يؤدي تناول محلول الشاي الأخضر بانتظام إلى فقدان حوالي 2.9 رطل بعد ثلاثة أشهر من تناوله المستمر.

أجرى القسم الطبي بجامعة ميريلاند دراسة حول مادة بوليفينول الموجودة في الشاي وجدوا أن الشاي الأخضر يحتوي على أعلى مستويات البوليفينول مقارنة بجميع أنواع الشاي الأخرى.

كيفية استخدام محلول الشاي الأخضر لإنقاص الوزن

سنحتاج إلى :

-مسحوق الشاي الأخضر أو أوراقه

-ماء

الخطوات:

يُسخن الماء ويُترك لمدة عشر دقائق على الأقل، ويُصب الماء الساخن فوق مكون الشاي الأخضر لمدة دقيقة ويُقدم الشاي الأخضر.

يمكن تخمير الشاي الأخضر لمدة أقصر أو أطول وللحصول على أفضل النتائج، اشربي ثلاثة أكواب من محلول الشاي الأخضر يومياً.

2- مشروب خل التفاح

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الأنزيمات والأحماض العضوية الموجودة في خل التفاح مسؤولة عن زيادة معدل التمثيل الغذائي. وتؤدي الزيادة في هذا المعدل إلى عملية حرق الدهون في الجسم.

يقلل خل التفاح من معدل احتباس الماء في الجسم

خل التفاح يساعد أيضاً في التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على الألياف ومستويات عالية من البوتاسيوم ضرورية لفقدان الوزن.

كيفية استخدام خل التفاح للتنحيف؟

يمكن أخذ كوب واحد من الماء، أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي، ويُقلب جيداً ويُشرب قبل وقت الوجبة.

ملحوظة: اشربي خل التفاح مرتين إلى ثلاث مرات قبل أي وجبة. لفقدان الوزن بشكل سريع وطبيعي، تناولي هذا المشروب بانتظام.

بدلاً من ذلك، يمكنك شرب شاي العسل وخل التفاح.

- تحضير ملعقتين من العسل وخل التفاح.

امزجيهما في كوب ماء مغلي.

يُطهى على نار خفيفة لفترة قصيرة حتى يصبح دافئاً.

أضيفي الخليط إلى الشاي وتناوليه.

يمكنك إضافة هذا إلى العصير أو تتبيله إلى السلطة.

للحصول على أفضل نتائج لفقدان الوزن، تناولي مشروب خل التفاح ثلاث مرات يومياً.

3- عصير التوت والليمون

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يُعتبر عصير التوت مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة وفيتامين C الضروريين لفقدان الدهون وإزالة السموم. من خلال عمل إنزيم الجلوتاثيون S-transferase الموجود في الكبد، يزيل عصير التوت السموم من الجسم. كما أنه يحتوي على فيتامينات B وC التي تعزز فقدان الوزن، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تعزز الهضم وإفراز الصفراء .

من ناحية أخرى، يحتوي التوت على الكيتونات التي من المعروف أنها تحد من الشهية للسعرات الحرارية.

هذه المادة الكيميائية الطبيعية تمنع أيضاً تراكم الوزن نتيجة تناول الأطعمة الدهنية.

كيفية استخدام عصير التوت والليمون لفقدان الوزن

سنحتاج إلى :

-عصير الليمون

-توت العليق المفروم

-نصف كوب ماء

خطوات:

أضيفي الماء وعصير الليمون والتوت المفروم في الخلاط وامزجي المحتوى حتى ينضج تماماً.

أضيفي الماء حسب الرغبة وصبيه في كوب واشربيه.

إن تناول هذا المشروب بعد الوجبات سيعزز عملية الهضم دون أي مشاكل بسبب وجود مركبات الفلافونويد. تذكري أن تأخذيها في رشفات صغيرة بدلاً من بلعها بسرعة للمساعدة في إراحة جهازك الهضمي.

4- شراب العنب والخيار

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كما ستدركين، يُعد هذا المزيج أحد أفضل مشروبات إنقاص الوزن محلية الصنع، ولهذا السبب؛ الجريب فروت غني بإنزيم البروتين كينيز المنشط بـ AMP.

هذا الإنزيم له تأثير في تعزيز امتصاص السكر في الجسم. وبالتالي، يعمل الإنزيم على تعزيز إفراز السعرات الحرارية وزيادة معدل الأيض. كما يعزز الجريب فروت ترطيب الجسم.

وبالمثل، يمتلك الخيار قدرات مضادة لإدرار البول، مما يؤدي إلى التبول وإزالة السموم من الكبد. لذلك، فإن الخيار مفيد في إزالة السموم والسعرات الحرارية إلى جانب منع احتباس الماء.

كيفية استخدام فاكهة العنب وشراب الخيار لفقدان الوزن

سنحتاج إلى :

-كوب من الماء

-جريب فروت متوسط الحجم

-شرائح ليمون

-خيار

الخطوات:

ضعي المكونات المفرومة في الخلاط، مع إضافة الماء، حتى يصبح المزيج سلساً ويبرد العصير في الفريزر أو الثلاجة.

للحصول على أفضل النتائج، نوصي بتناول هذا المشروب حوالي خمس مرات كل يوم، لتنشيط عملية التمثيل الغذائي التي تُنتج الحرارة لاحقاً؛ وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

5- الماء والعسل وشراب القرفة

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كتوابل عجيبة، القرفة ضرورية في تنظيم مستوى السكر، تشير الأبحاث إلى أن القرفة تؤدي إلى زيادة معدلات التمثيل الغذائي، وتحسين هضم الكربوهيدرات، وزيادة حرق السعرات الحرارية. مما يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن.

يضمن وجود الكالسيوم في القرفة إعاقة زيادة الوزن بفعل تحسين حرق الدهون وتقليل تخزين الدهون في الجسم.

العسل عنصر أساسي لفقدان الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي وخاصة في حرق الدهون. كما أنه يغذي الكبد ويخفف هرمونات التوتر.

ويساعد مزيج القرفة والعسل في تنظيم نسبة الكوليسترول والسكر في الدم. كما أنه بمثابة موقد فعال للدهون الحرارية.

كيفية استخدام الماء والعسل ومشروب القرفة لفقدان الوزن

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب يحتوي على الماء المغلي.

قومي بتغطية الكوب جيداً واتركي المحتويات تبرد، حتى تصبح دافئة، ثم يتم إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام واشربي نصف المحتويات قبل النوم مباشرة.

اشربي النصف الآخر على معدة فارغة في صباح اليوم التالي.

للحصول على أفضل النتائج، اشربي مزيج القرفة والعسل الخام لمدة أسبوع.

6- ليمون، نعناع، زنجبيل، أناناس

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تمتلك هذه المكونات خصائص قوية لفقدان الوزن. على سبيل المثال، الزنجبيل يعزز درجة حرارة الجسم الأساسية. هذه الزيادة في درجة الحرارة ضرورية في حرق السعرات الحرارية.

العسل له نفس التأثير الدافئ الذي يساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الدهون الزائدة.

يعمل الليمون والنعناع على تحسين معدلات الهضم، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية.

من ناحية أخرى، يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يمنحك الشبع.

لذلك فإن الأناناس فعال في تخفيف الانتفاخ. يعمل الفركتوز الطبيعي على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية.

كيفية استخدام الليمون والنعناع والزنجبيل والأناناس لفقدان الوزن

تُمزج قطع الأناناس المقطعة مع أوراق النعناع والماء وقطع جذر الزنجبيل.

قومي بتصفية العصير، ثم أضيفي العصير إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

قلبي المحتوى في كوب وتناولي العصير لإزالة السموم وفقدان الوزن.



