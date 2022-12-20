هل الغزال الطائر ينحف؟

بيروت - نادين محمد -

الغزال الطائر Gazelle Exercise Machine، هو جهاز رياضي يساعد على بناء العضلات في الجزئين العلوي والسفلي من الجسم، إضافة إلى وظائف أخرى. هل من بينها تنحيف الجسم؟

في البداية، ما هي ميزات جهاز الغزال الطائر؟

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• يمتاز جهاز الغزال الطائر بحركته السهلة والبسيطة، استخدامه فيه الكثير من المرح، إذ إنه يشبه الأرجوحة.

• غير مرهق، إذ لا يحتاج من يستخدمه إلى ثني الركب والمفاصل.

• يمكن استخدام جهاز الغزال الطائر في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب لنادٍ رياضي.

• لا يأخذ مساحة واسعة من الغرفة، كما يمكن ثنيه بسهولة وتوضيبه.

ما هي فوائد الغزال الطائر للجسم؟

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• يعمل على تقوية عضلات الجسم بأكمله، خاصة اليدين والقدمين.

• يقوي عضلات القلب، فالتمرين على جهاز الغزال الطائر يضاعف من نسب الأوكسجين إلى القلب والدماغ، وكذلك إلى جميع أجزاء الجسم، ما يساعد في التخلص من ثاني أوكسيد الكربون وحمض اللاكتيك، وبالتالي التخفيف من أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم.

• يقوي مناعة الجسم ليصبح أقل عرضة للالتهابات الفيروسية، مثل الرشح ونزلات البرد.

• يعالج خشونة والتهابات الركب.

• يزيد من مرونة الجسم بأكمله، وتحديداً العضلات، خاصة في حلة التيبس.

• جهاز الغزال الطائر سهل الاستخدام وليس حكراً على فئة عمرية معينة.

• يسهل على الحامل استخدامه، بل هو مفيد للغاية لها في فترة الحمل.

• التمارين على جهاز الغزال الطائر تساهم في تحسين المزاج والتخفيف من الأعراض المصاحبة للاكتئاب، القلق والتوتر.

هل جهاز الغزال الطائر ينحف؟

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• يخفف من كمية الدهون المتراكمة في البطن والأرداف، المنطقتين الأكثر صعوبة لتحقيق ذلك.

• يساعد على شد ترهلات الجسم، خاصة تلك المتكونة في البطن، اليدين والساقين.

• يحرق نسباً عالية من السعرات الحرارية، ما يقارب 360 سعرة حرارية، وذلك خلال ممارسة ساعة لا أكثر، يومياً وبشكل منتظم.

بناءً على ما سبق، فالإجابة على السؤال فيما إذا كان جهاز الغزال الطائر يساهم في تنحيف الجسم، باتت واضحة، إذ يؤكد الخبراء أن نتائج هذا الجهاز في فقدان الوزن، تظهر في غضون 3 إلى 8 أسابيع، على أن يرافقه نظام غذائي صحي ومتوازن، فالتمارين على جهاز الغزال الطائر منفردة، لا تجدي نفعاً في خسارة الوزن.

ملاحظة الصور من freepik

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