شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإسعافات الأولية لعضة الكلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تضمنت :-

1‌. السيطرة على المرض في الأشخاص المصابين ( من تعرضوا للعدوى).

2- العلاج الموضعي: يجب غسل الجرح مكان العضة أو الخدش فورا بالماء الجارى والصابون ثم تطهيره ويجب عدم إغلاق الجرح حتى يمكن تطهيره من الداخل تماما.

3- الحقن بالمصل الواقي: يجب إعطاؤه مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا للعض فى منطقة الوجه أو الرقبة مع مراعاة أن المصل يجب إعطاؤه فى خلال 2- 3 ساعة من العض.

4- الحقن باللقاح Active Immunization: لابد من إعطاء اللقاح للأشخاص بمجرد تعرضهم للعض أو حتى الخدش فى اليوم 0 و3 و7 و14 و28 ولو مات الحيوان تعطى جرعة سادسة فى اليوم 90.

5- كل حيوان يعقر شخص يجب التحفظ عليه لمعرفة الشرطة والسلطات البيطرية تحت الرقابة لمدة أسبوعين، فإذا ظل حيا وسليما خلال هذه المدة يفرج عنه دون خوف من احتمال المرض به أو بالشخص المعقور، أما إذا ظهرت عليه أعراض المرض خلال هذه الفترة فيترك حتى تتقدم حالته وتسوء وذلك لظهور أجسام نجري في المخ وسهولة التشخيص.

6- الأشخاص المعرضون لخطورة العدوى: يجب إعطاؤهم جرعتين فى اليوم 0 و28 وجرعة منشطة بعد سنه ثم كل 3 سنوات، أو إعطاء 3 جرعات من اللقاح على فى اليوم 0 و7 و28 مع إعطائهم جرعة منشطة بعد سنه ثم كل 3 سنوات.

7. السيطرة على الفيروس في الكلاب والحيوانات الأخرى .

8.تسجيل الكلاب وترخيصها مع الوقاية منها بواسطة سلسلة.

9. التثقيف الصحي لأصحاب الكلاب وأي مشاكل ناتجة عن إيواء الكلاب تكون على مسئوليتهم .

10. الحجر البيطري لمدة لا تقل عن 6 شهور في حالة الاشتباه للكلاب.

11. يجب إعدام حليب الحيوان المصاب أو المعقور وعدم استعماله للإنسان أو الحيوان اإلا بعد غليه أو بسترته .

12. إعدام لحوم الحيوانات المصابة والتي تبدو عليها أعراض المرض بوضوح . وعندما يعقر حيوان ويذبح فور العقر ( خلال 3 أيام) وقبل ظهور الأعراض فأن مكان العقر والأجزاء المحيطة به تعدم . أما بعد 3 أيام فيجب الإعدام الكلي للذبيحة أو الحجر على الحيوان المعقور 6 شهور فإذا لم تظهر عليه أعراض يفرج عنه ولا يعدم .

13. تحصين الكلاب باللقاح الواقى ضد مرض الكلب.

14. الحيوانات المستوردة وغير المحصنة يتم تحصينها عند وصولها وحجزها في المحجر البيطري لمدة لا تقل عن 45 يوما.

15.التحفظ على الكلب العاقر لمدة أسبوعين تحت الأشراف البيطرى لملاحظة ظهور الأعراض عليه من عدمه.