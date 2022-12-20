شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد لتأخير انتشار سرطان الثدى فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن موافقة هيئة الرقابة الطبية البريطانية على دواء مبتكر من شأنه منح مئات النساء المصابات بـ سرطان الثدى غير القابل للشفاء شهورًا إضافية ثمينة من العمر.

وأضافت الصحيفة أن المعهد وافق على استخدام دواء إينهيرتو أو تراستوزوماب ديروكستيكان ليتم طرحة لـ600 امرأة سنويا فى انجلترا

وتظهر التجارب أن الدواء يحسن البقاء على قيد الحياة ويوقف انتشار الأورام ويمنح المرضى 22 شهرًا إضافيًا، فى المتوسط، قبل أن يتطور المرض.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحدث سرطان الثدى عندما تنمو الخلايا في الثدي خارج نطاق السيطرة، وتنقسم مكونة كتلة من الأنسجة تعرف باسم الورم، وهناك أنواع مختلفة من سرطانات الثدي، ويساعد تصوير الثدي بالأشعة السينية في الكشف المبكر.

ويعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ويحتل المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد، ومن المرجح أن يصيب النساء فوق سن الخمسين.

كيف يبدأ سرطان الثدي؟

حسب موقع everydayhealth فإن سرطان الثدي يبدأ في أجزاء مختلفة من الثدي، وهو مصنوع من..

الفصيصات: الغدد التى تفرز الحليب

القنوات: الأنابيب التى تحمل الحليب إلى الحلمات

النسيج الضام: هو نسيج ليفى ودهنى يجمع كل شىء معًا.

ووفقًا لخبراء الصحة، فى حين أن معظم سرطانات الثدي تبدأ في القنوات أو الفصيصات، فإن الخلايا تنتشر بسرعة كبيرة في الخارج وكذلك من خلال الدم والأوعية الليمفاوية.





لماذا قد تصبح الإصابة بسرطان الثدى متكررة؟

يقول خبراء الصحة إن سرطان الثدى يستمر فى العودة حتى بعد العلاج لأن العديد من الخلايا السرطانية أثناء الإزالة تصبح نائمة ولا تظهر في الأشعة أو التصوير الشعاعي للثدي أو الفحص المجهري.





ما هي أنواع التكرارات الشائعة؟

يقول الأطباء إن التشخيص الجديد لسرطان الثدي قد يكون من ثلاثة أنواع:

موضعي عندما يعود السرطان في نفس الثدي مثل الورم الأصلي

قريب عندما يعود السرطان بالقرب من الورم الأصلي، في الغدد الليمفاوية في الإبط أو حول منطقة الكتف

بعيد عندما ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين والعظام والدماغ، وهو سرطان النقيلي المعروف باسم سرطان المرحلة 4.





علامات وأعراض سرطان الثدي المتكرر

قد يعود سرطان الثدي في نفس مكان السرطان الأصلي ، أو قد ينتشر إلى مناطق أخرى من جسمك.

إذا خضعت لعملية استئصال الكتلة الورمية ، فقد يأتي السرطان مرة أخرى في أنسجة الثدي المتبقية وإذا أجرى الطبيب عملية استئصال الثدي ، فقد يتكرر في الأنسجة التي تبطن جدار الصدر أو الجلد.

بعض أعراض سرطان الثدي المتكرر هي:

كتلة جديدة في ثديك

تغييرات في جلد ثديك

التهاب الجلد أو احمراره

إفرازات سائلة ملطخة بالدم أو صافية من الحلمة.

ألم في الصدر