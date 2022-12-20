شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب هتخليك تأكل الكرنب فى الشتاء.. بيخفض ضغط الدم ويقى من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملفوف المعروف باسم " الكرنب" هو أحد أهم الخضروات المزروعة في جميع أنحاء العالم، إنه ينتمي إلى عائلة Cruciferae ، والتي تشمل البروكلي والقرنبيط واللفت، على الرغم من محتواه الغذائي المثير للإعجاب ، غالبًا ما يتم التغاضي عن الكرنب ، لكن الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من هذه الخضروات الصليبية ستضطر بالتأكيد إلى إدراجه في نظامك الغذائي، وإليك أربع فوائد لأكل الكرنب ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

1. الوقاية من السرطان

المركب المحتوي على الكبريت ، سلفورافان ، الذي يعطي هذه الخضروات طعمها المر ، هو أيضًا ما يمنحها على وجه التحديد قوتها في مكافحة السرطان، ثبت أن السلفورافين يمنع تطور الخلايا السرطانية، ثبت أن الأنثوسيانين ، وهو مضادات الأكسدة القوية التي تعطي الكرنب الأحمر لونه النابض بالحياة ، يبطئ من تكوين الخلايا السرطانية بل ويقتلها بالفعل.

2. يقلل من الالتهاب المزمن

تحتوي الخضروات الصليبية مثل الكرنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب المزمن، من المحتمل أن يكون السلفورافان والكامبفيرول ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في هذه المجموعة الرائعة من النباتات مسؤولة عن تأثيرها المضاد للالتهابات.

3. يدعم صحة الدماغ

الكرنب غنيًا بفيتامين K واليود ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، يمكن أن تكون هذه العناصر مفيدة كعناصر بناء للدماغ، وفقًا للدراسات ، قد تساعد الخضروات الصليبية مثل الملفوف في تقليل مستويات بروتينات تاو السيئة الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر.

4. يخفض ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي، قد تساعد زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الكرنب على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.