شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب على كبار السن اتباعها لبدء ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون اتخاذ قرار بأن تصبح نشيطًا بدنيًا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، لا تعد ممارسة الرياضة والنشاط البدني أمرًا رائعًا لصحتك العقلية والجسدية فحسب، وحسب ما ذكره موقع webmed يمكن للرياضة أيضا المساعدة في الحفاظ على استقلاليتك مع تقدمك في العمر.

ما مقدار النشاط الذي يحتاجه كبار السن؟

وفقًا لإرشادات النشاط البدني للأمريكيين، يجب أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة "ساعتان ونصف" في الأسبوع من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو الرقص السريع ومن الأفضل أن تكون نشطًا لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل.

يجب عليك أيضًا القيام بأنشطة تقوية العضلات ، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين البطن، على الأقل يومين في الأسبوع و توصي إرشادات النشاط البدني أيضًا ، كجزء من نشاطك البدني الأسبوعي، بدمج مكونات متعددة من التمارين على سبيل المثال ، جرب تمارين التوازن وكذلك التمارين الهوائية وتمارين تقوية العضلات إذا كنت تفضل نشاطًا هوائيًا شديد الشدة (مثل الجري) ، فاستهدف 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

كيف يمكن أن يبدأ كبار السن في ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة والنشاط البدني أمرًا رائعًا لصحتك العقلية والجسدية ويساعدان في الحفاظ على استقلاليتك مع تقدمك في العمر، وإليك بعض الأشياء التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار عند البدء في ممارسة الرياضة.

- ابدأ ببطء عند بدء التمرين

مفتاح أن تكون ناجحًا وآمنًا عند بدء روتين النشاط البدني هو أن تبني ببطء من مستوى لياقتك الحالي يمكن أن تسبب الإفراط في ممارسة الرياضة إصابة، مما قد يؤدي إلى الإقلاع عن التدخين. معدل التقدم الثابت هو أفضل نهج.

-ابدأ برنامج التمرين ببطء بتمارين منخفضة الشدة.

-قم بالإحماء قبل التمرين وقم بتبريد الهواء بعد ذلك.

-انتبه لما يحيط بك عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق .

-اشرب الماء قبل جلسة التمرين وأثنائها وبعدها، حتى لو لم تشعر بالعطش العب كرة القدم أو كرة الركل أو كرة السلة أو كرة القدم.

-ارتدِ ملابس وأحذية رياضية مناسبة لنشاطك.

-إذا كانت لديك حالات صحية معينة ، فناقش خطة التمرين والنشاط البدني مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .

لا تنس اختبار مستوى لياقتك الحالي لجميع أنواع التمارين الأربعة التحمل والتوازن والمرونة والقوة قد تكون في حالة جيدة للركض، ولكن إذا لم تكن تتمدد، فلن تحصل على أقصى استفادة من التمرين. اكتب نتائجك حتى تتمكن من تتبع تقدمك بينما تستمر في التمرين.

قم بتدوين ملاحظات حول شعور تمارين الاختبار هذه، إذا كانت التمارين صعبة، فافعل ما هو مريح وزدها ببطء. إذا كانت سهلة، فأنت تعلم أن مستوى لياقتك أعلى، يمكنك أن تكون أكثر طموحًا وتتحدى نفسك.