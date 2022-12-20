شكرا لقرائتكم خبر عن فترات النشاط البدنى القصيرة أثناء الحياة اليومية تقلل مخاطر الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمارين الرياضية المنتظمة مهمة لصحتنا وطول عمرنا، ولكن مع جداولنا المزدحمة، يكافح الكثير منا لإيجاد الوقت المناسب للتمرين، وأظهرت البيانات المأخوذة من دراستنا الأخيرة أنك لست بحاجة إلى تمرين طويل للحصول على فوائد صحية من التمارين.

وكشف البحث عن أن ما لا يقل عن ثلاث أو أربع دقائق من النشاط القوي والقصير على مدار اليوم كان مرتبطًا بانخفاض كبير في خطر الوفاة المبكرة من جميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.



لإجراء دراستنا، قمنا بتوظيف 25241 مشاركًا من دراسة Biobank في المملكة المتحدة الذين أفادوا بأنهم لم يمارسوا أي نشاط بدني ترفيهي أو المشي الترفيهي أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. كان حوالي 56 ٪ من المشاركين من الإناث، بمتوسط ​​عمر يبلغ حوالي 62 عامًا.

لضمان حصولنا على صورة دقيقة لمستويات نشاطهم، قدمنا ​​للمشاركين أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء ، فعلى غرار الساعات الذكية التي ارتدوها على معصمهم لمدة أسبوع.



وسمح لنا ذلك بمراقبة مستويات نشاطهم بدقة على مدار اليوم وهو أمر يصعب على معظم الناس تذكره.



ثم قمنا بعد ذلك بربط البيانات التي تم جمعها في بداية الدراسة بالسجلات السريرية للمشاركين لمدة سبع سنوات تقريبًا بعد ذلك. سمح لنا هذا بالتحقق مما إذا كان أي من المشاركين قد مات، وسبب وفاته.

كنا حريصين على التحكم إحصائيًا في تحليلنا للعوامل التي قد تفسر النتائج بخلاف ذلك - مثل النظام الغذائي للشخص أو ما إذا كان مدخنًا. استبعدنا أيضًا أي مشاركين تم تشخيصهم بالفعل بالسرطان وأمراض القلب في بداية الدراسة ، وكذلك المشاركين الذين ماتوا في أول عامين من فترة المتابعة. سمح لنا هذا بضمان أن النتائج كانت أكثر قوة من الناحية العلمية.

من المثير للدهشة، أنه على الرغم من أن المشاركين لم يبلغوا عن أي تمرين منظم ، إلا أن حوالي 89٪ سجلوا ما يُعرف بالنشاط البدني القوي المتقطع لأسلوب الحياة على جهاز التتبع. هذا نشاط بدني يستمر عادة لأقل من دقيقة ، وعادة ما يكون جزءًا من حياتنا اليومية. تتضمن بعض الأمثلة على هذا النوع من النشاط البدني اللعب مع الأطفال والحيوانات الأليفة، أو حمل التسوق، أو التسلق السريع للطابق العلوي، أو المشي صعودًا أو الركض للحاق بقطار.

في المتوسط​​، سجل المشاركون ثماني دفعات قصيرة من النشاط كل يوم ، بإجمالي أقل بقليل من أربع دقائق ونصف. وجدنا أن ثلاث إلى أربع دفعات قصيرة من النشاط يوميًا كانت مرتبطة بانخفاض يصل إلى 40٪ في الوفيات المبكرة من أي سبب، وكذلك الوفاة بسبب السرطان. كما ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 49٪.



تميل الفوائد إلى التخفيف من دفعات النشاط القصيرة التي يحصل عليها الشخص. شوهدت أكبر المكاسب عند مقارنة أولئك الذين لديهم حوالي أربع إلى خمس نوبات في اليوم بمن لم يفعلوا شيئًا.



هذه النتائج مذهلة ولكن يبدو أنها تتماشى مع ما أظهرته الأبحاث الأخرى. أظهرت التجارب على نطاق صغير أن جرعات صغيرة جدًا من النشاط المتقطع القوي يمكن أن تحسن اللياقة القلبية التنفسية ، وهي مؤشر حيوي على طول العمر.



التدريبات عالية الكثافة (التدريبات القصيرة بين 10 و 30 دقيقة ، حيث يتبعها فترات راحة قصيرة من التمارين المكثفة) ثبت أيضًا أن لها تأثيرات إيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم، والكوليسترول، وضغط الدم، والسمنة ، مما قد يخفض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



لكن دراستنا هي الأولى التي تظهر وجود صلة بين النشاط البدني غير المنظم بفوائد صحية إيجابية.