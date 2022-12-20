شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم تجعل لديك الرغبة فى تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الرغبة فى تناول الحلويات من العادات السيئة، ولكن الرغبة بتناول أطعمة معينة غالبًا ما يمليها الجسم، يسبب نقص بعض العناصر الغذائية، وفقًا لما نشره موقع فيستيز رو.

ومن جانبه ذكر كل من الدكتور فلاديمير خافينسون، والدكتورة سفيتلانا تروفيموفا إلى أن سبب الرغبة في تناول الحلويات ،والمعجنات، قد يكون بسبب اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ويشير إلى أن بكتيريا المعدة، والأمعاء لا تعمل بالمستوى المطلوب.

وفي ذات السياق، تحذر طبيبة روسية من مخاطر سكر الفركتوز، لأن "زيادة كمية السكر تساعد على زيادة نشاط البكتيريا السيئة في الأمعاء".

- الإرهاق وسوء النوم- يشير الخبيران، إلى أن "الكربوهيدرات السريعة، هي مصدر الطاقة لعمل الدماغ بصورة طبيعية، ما يحسن الخلفية العاطفية. والعواطف هي مصدر طاقة للخلايا القشرية".



ويعتبر النوم جزءًا مهما من الراحة، ضروريا لاستعادة الجسم لقواه ،لأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يجبر الجسم على تناول السكر للحصول على "التحفيز" الذي يسعى إليه. ولكن لسوء الحظ، يمكن أن تتحول "إعادة الشحن" إلى عادة سيئة وليس بديلا للراحة المطلوبة.

وينصح الأطباء لتحسين نوعية النوم، بتناول مواد غذائية محتوية على التربتوفان، مثل الديك الرومي ،والموز، والمكسرات.

كما يشير الأطباء، إلى أن الجوع، والاكتئاب، والتدخين، تؤثر سلبا في حاسة الذوق. وإذا ظهرت الرغبة بتناول الحلويات، فإنها تشير إلى نقص الكروم والسيروتونين والمغنيسيوم والكربوهيدرات المعقدة في الجسم.