شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الكبد الدهني.. 7 علامات غير عادية للإصابة بأمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني المعروف أيضًا باسم التنكس الدهني، هو حالة صحية شائعة تحدث بسبب وجود الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد، عادة ما يمتلئ الكبد السليم بكمية قليلة جدًا من الدهون، ومع ذلك، عندما تصل كمية هذه الدهون إلى 5٪ إلى 10٪ من الوزن الكلي للكبد، فإنها تصبح مشكلة مقلقة.

يشارك الكبد وفقًا لموقع "webmd" في العديد من الوظائف الداعمة للحياة في الجسم مثل:

- إنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد في الهضم.

- إنتاج البروتين للجسم.

- يساعد في تخزين المكواة.

- يحول العناصر الغذائية إلى طاقة.

- ينتج مواد تساعد في عملية تخثر الدم في الجسم.

تعمل هذه الأنشطة معًا على تعزيز الصحة الجيدة، ومع ذلك ، فإن تغييرًا معينًا داخل الكبد يمكن أن يعيق الأنشطة الأساسية لهذا العضو. وأحد المشاكل الرئيسية المتعلقة باضطراب الكبد هو - مرض الكبد الدهني.

تتميز الحالة بالتراكم المفرط للدهون داخل الكبد، مما يتسبب في عوائق كبيرة في الوظائف المختلفة التي يؤديها العضو، ماذا يحدث حقًا عندما تعاني من مرض الكبد الدهني؟ دعونا نفهم من الخبراء.

مراحل مرض الكبد الدهني

في معظم الحالات، لا يسبب مرض الكبد الدهني أي ظروف صحية خطيرة أو يخلق عوائق كبيرة في عمل الكبد، ومع ذلك، عندما تُترك دون علاج لفترة طويلة جدًا، يمكن أن تؤدي الحالة إلى مشاكل صحية خطيرة يمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت، مراحل تطور مرض الكبد الدهني مذكورة أدناه:

المرحلة 1: سوف يتورم الكبد أو يلتهب، هذا يمكن أن يتلف الأنسجة ويؤدي إلى التهاب الكبد الدهني.

المرحلة 2: يمكن أن تتشكل أنسجة الندبات في الأماكن التي يتلف فيها الكبد. هذه المرحلة تسمى تشكيل التليف.

المرحلة 3: في هذه المرحلة ، يتم استبدال الأنسجة المتندبة بأنسجة سليمة. وأيضًا هناك احتمالية أن يصاب الشخص بتليف الكبد.

أعراض مرض الكبد الدهني

هناك نوعان مختلفان من أمراض الكبد، مرض الكبد الدهني الناجم عن شرب الكحوليات، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، لمنع الكبد من المعاناة من أسوأ هذه الحالة ، يجب على الشخص أن يكتشف الأعراض في مراحلها المبكرة. فيما يلي بعض علامات وأعراض مرض الكبد الدهني التي يجب على المرء معرفتها:

ألم في البطن أو انزعاج في الجانب الأيمن العلوي من البطن .

فقدان الوزن المفاجئ بسبب فقدان الشهية .

غثيان

تغير في لون الجلد (يمكن أن يتحول لون الجلد إلى اللون الأصفر)

انتفاخ البطن والساقين (وذمة)

ضعف غير مفسر يصاحبه

التعب الشديد والإرهاق

يمكن للروتين اليومي المخطط بشكل صحيح والذي يتضمن نظامًا غذائيًا جيدًا وممارسة التمارين الرياضية أن يساعد الشخص في الحفاظ على مثل هذه الظروف.