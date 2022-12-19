شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإفراط فى تناول الطعام بالشتاء.. إليك 7 نصائح يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسات أن الناس يأكلون أكثر في موسم الشتاء، وهناك عدد قليل من الأسباب المحتملة لهذا الجوع المتزايد، يتفق غالبية الناس أن النظام الغذائي الشتوي البارد يتكون بشكل أساسي من الأطعمة القلبية الغنية بالكربوهيدرات والحلويات والصلصات الكريمية، يزعم العديد من الناس أيضًا أنهم يشعرون بالجوع أكثر، مع زيادة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة، كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الشتاء ، إليك الطرق التي يمكننا من خلالها تجنب الإفراط في تناول الطعام في هذا الموسم الدافئ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على منع الإفراط في تناول الطعام في الشتاء: 1. احصل على ضوء الشمس الكافي

يمكن أن تتسبب أيام الشتاء الأقصر ونقص ضوء الشمس في انخفاض مستويات السيروتونين ، مما قد يؤدي إلى نوبات من الكربوهيدرات نتيجة الرغبة في إعطاء الدماغ دفعة كيميائية، للحصول على أكبر قدر من الضوء طوال فصل الشتاء ، تأكد من وجود الكثير من الإضاءة في غرفة الطعام والمطبخ حتى لا تقوم بإعداد الطعام أو تناول الطعام في مكان خافت الإضاءة.

2. تناول المزيد من الألياف

كل من هذه الفوائد للألياف ، التي تملأك وقد تعزز حركات الأمعاء ضرورية في فصل الشتاء ، بينما تميل اللياقة البدنية العامة إلى الانخفاض، مع الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، حاول أن تستهلك 30 جرامًا من الألياف يوميًا.

3. ابق رطبًا

شرب الماء له تأثير عميق على كل عنصر من عناصر الحياة ، بما في ذلك الشهية والأداء البدنين عندما يتنكر الجفاف في صورة الجوع ، يأكل الكثير من الناس عندما لا يحتاجون بالفعل إلى تناول الطعام، احمل معك زجاجة ماء في جميع الأوقات، وإذا أردت إضافة القليل من النكهة فاستخدم فواكه طازجة أو مجمدة، فقد تكون حاجتك لتناول وجبة خفيفة نتيجة للعطش.

4. زيادة تناول البروتين

سواء كنت تحاول زيادة الوزن أو إنقاصه ، يجب أن يكون البروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي، يساعدك تناول البروتين على استقلاب سعرات حرارية أكثر من تناول الدهون أو الكربوهيدرات ، وهو أفضل جزء في ذلك. كما أن تناول البروتين يعزز نمو العضلات وتعافيها.

5. تناول الأطعمة التي تعزز المزاج

بينما قد تعتقد أن علبة كبيرة من رقائق البطاطس أو كيس من الكب كيك ستفي بالغرض ، إلا أن هناك بالفعل عددًا من الخيارات الصحية التي قد تساعدك على قضاء فصل الشتاء، يعتبر الموز والفراولة والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والفلفل والأفوكادو وجبات خفيفة جيدة.

6. لا تحتفظ بالأطعمة غير الصحية

قم بتزويد منزلك بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية. نتيجة لذلك ، عندما تذهب إلى المطبخ لتناول وجبة خفيفة ، ستختار خيارات صحية بدلاً من الوجبات السريعة.

7. تمارين رياضية

قد يبدو التمرين وكأنه كابوس في هذه الأيام الباردة ومع ذلك ، فهي ضرورية للغاية، قد يكون الخروج في الشتاء صعبًا في بعض الأحيان، ولكن إذا تمكنت من العثور على أنشطة شتوية يمكنك المشاركة فيها وأنت ترتدي ملابس مناسبة لهذا الموسم ، فقد تكون طريقة رائعة لرفع معدل ضربات قلبك ، وهي طريقة رائعة لفقدان الوزن ورفع معنوياتك، ستساعدك هذه النصائح في الحفاظ على نظامك الغذائي تحت السيطرة وتساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام في فصل الشتاء.