شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة شتوية هتقلل التهاب المفاصل بشكل طبيعى.. أبرزها الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير وصول فصل الشتاء إلى معركة طويلة وصعبة ضد الأوجاع والآلام اليومية والتعامل مع زيادة معاناة العديد من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل، أظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وحالات أخرى مماثلة يعانون من المزيد من عدم الراحة في المفاصل في الأشهر الباردة من العام ، أظهرت الدراسات أن التغيير في الضغط الجوي هو المسؤول المباشر عن تفاقم آلام المفاصل وتيبسها، مما يزيد الضغط على الخلايا العصبية التي تنظم مراكز الألم في الجسم. ببساطة ، يتضخم الجسم عندما تنخفض مستويات الزئبق ، مما يجعل الآلام والصلابة والأوجاع أكثر وضوحًا، إليك أفضل الأطعمة لتخفيف الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل في فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أفضل الأطعمة لتقليل التهاب المفاصل في الشتاء:1. الثوم

يحتوى الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مادة مضادة للالتهابات ، في البصل والخضروات الجذرية الأخرى، هذا قد يقلل من تأثير السيتوكينات وكذلك يخفف الألم، يحتوي الثوم أيضًا على نكهة ذراع عطرية يمكن أن ترفع العديد من الأطباق الشتوية.

2. الأسماك الدهنية

السلمون والماكريل أمثلة على الأسماك الدهنية الغنية بالأحماض الدهنية وفيتامين د والتي قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، حمض Eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic عبارة عن أحماض دهنية بحرية موجودة في هذه الأسماك (DHA). يمكن أن يكون انخفاض إنتاج الخلايا المناعية والسيتوكينات ، وهي إنزيمات التهابية ، مفيدًا، ينصح الخبراء بحوالي 100 جرام من السمك مرتين في الأسبوع.

3. زيت الزيتون

يبدو أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون لديهم مخاوف صحية أقل مثل اضطرابات المفاصل التنكسية أو مرض السكري ، ويهتم الباحثون الآن بالخصائص المضادة للالتهابات لزيت الزيتون، وجد الباحثون أن زيت الزيتون البكر الممتاز ، الذي يحتوي على مادة الأوليوكانثال الكيميائية ، يقلل الانزعاج بطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في الأدوية المضادة للالتهابات ، مما يجعله زيتًا ممتازًا للطبخ.

4. المكسرات والبذور

تُعد أنواع عديدة من المكسرات والبذور مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقاوم الالتهابات، تعد المكسرات مصدرًا رائعًا للألياف والبروتينات النباتية لأنها جزء من مجموعة البروتين الغذائي، بما في ذلك بذور الكتان واللوز والجوز والفستق والصنوبر وبذور الشيا ، استمتع بحفنة متواضعة من المكسرات أو البذور كل يوم، اختر المكسرات النيئة والمحمصة برفق وغير المملحة.

5. الشاي الأخضر

مضادات الأكسدة بما في ذلك البوليفينول والمعادن والفيتامينات متوفرة بكثرة في الشاي الأخضر، قد يساعد في تقليل الالتهاب الداخلي وتقليل تدهور الغضاريف، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، والتي قد تمنع تطور المواد الكيميائية التي تؤدي إلى تلف المفاصل في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

6. منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان من أفضل مصادر العناصر الغذائية في وجباتنا الغذائية، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الحليب وبعض الزبادي من المصادر الممتازة للفيتامينات A و D بسبب التقوية، يدعم فيتامين د والكالسيوم معًا صحة العظام في الجسم ، وهو أمر ضروري للوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء إذا كنت تعاني من التهاب في الشتاء بسبب التهاب المفاصل.