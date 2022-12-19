شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على وجود أمعاء غير صحية.. إليك طرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الأمعاء السليمة مهمة للغاية ولها تأثير كبير على صحتك العامة، يساعد نظام المناعة ، وصحة القلب ، وصحة الدماغ ، والمزاج ، والنوم ، والهضم جميعًا على العمل بشكل صحيح، قد تساعدك القناة الهضمية الصحية على تجنب الأمراض وبعض أنواع السرطان، في حين أن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاختلال توازن الأمعاء هو سوء التغذية ، إلا أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد لا تدرك أنها تؤثر على أمعائك، من المهم أن تفهم ماهية هذه العلامات لأن القناة الهضمية غير الصحية يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك بالكامل، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. اضطراب المعدة

يمكن أن تكون مشاكل المعدة مثل الغازات والإمساك وآلام البطن والإسهال وحرقة المعدة علامات على وجود أمعاء غير صحية إذا كنت تعاني منها بشكل متكرر، يمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا علامة على متلازمة القولون العصبي (IBS) ، وهي حالة شائعة تؤثر على الأمعاء الغليظة.

2. التعب المستمر

يمكن أن تساهم القناة الهضمية غير الصحية في قلة النوم أو عدم انتظامه ، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإرهاق، وذلك لأن مادة السيروتونين ، التي تؤثر على النوم ، تصنع في الغالب في القناة الهضمية.

3. الرغبة الشديدة في تناول السكر

غالبًا ما تؤدي القناة الهضمية غير الصحية إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية الدهون والسكر والأطعمة السريعة المصنعة. عندما يتم استهلاك الكثير من السكر ، يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة إنتاج البكتيريا "السيئة" في الأمعاء ، والمعروفة أيضًا باسم dysbiosis ، ويؤدي إلى بيئة غير صحية وملتهبة لأمعائك.

4. التهاب الجلد

غالبًا ما تكون الأمراض الجلدية مثل الإكزيما مرتبطة بأمعاء غير صحية، إذا كانت أمعائك متهيجة ، فيمكن أن "تتسرب" البروتينات من الأمعاء إلى الجلد ، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى التهيج والحكة.

5. تذبذب الوزن

يمكن أن تكون التغييرات غير المقصودة في الوزن دون تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي أو روتين التمارين علامة على وجود القناة الهضمية غير الصحية، عندما تتعطل صحة أمعائك ، فقد يؤثر ذلك على قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية وتنظيم نسبة السكر في الدم وتخزين الدهون.

6. الصداع النصفي

اقترحت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون من الصداع أو الصداع النصفي في كثير من الأحيان قد يكونون عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي. "أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي ومرض الاضطرابات الهضمية ، قد تكون مرتبطة أيضًا بالصداع النصفي





طرق تحسين صحة القناة الهضمية

يوصى خبراء الصحة ، باستبدال الأطعمة المكررة بالأطعمة المعقدة والغنية بالألياف والأطعمة الكاملة، وشرب الكثير من الماء كل يوم وتناول البروبيوتيك والبريبايوتكس يوميًا وإضافة الكثير من مادة البوليفينول "التوت والشاي الأخضر والكاكاو "وما إلى ذلك في نظامك الغذائي ، والتنفس والاسترخاء قبل تناول الطعام ، ومضغ الطعام جيدًا ، وتناول الطعام حتى تشبع 80٪ تقريبًا ، وممارسة الكثير من التمارين ، وأخيرًا ، توصي بالتوقف عن الأكل قبل موعد النوم إن أمكن.