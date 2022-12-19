شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحصول على قسط كافٍ من النوم هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف فصل الشتاء بأنه مثالي للاستمتاع بالدفء، يشتهر هذا الموسم بعدم رغبتنا في مغادرة السرير ومع ذلك ، لا يزال الكثير من الناس يكافحون للحصول على نوم جيد في هذا الطقس البارد، وإليك بعض النصائح الفعالة التي ستساعدك على تحقيق نوم أفضل خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اتبع هذه النصائح للحصول على نوم أفضل هذا الشتاء:1. التعرض للشمس

على الرغم من الرغبة في قضاء يوم كامل في اداخل المنزل للبقاء دافئًا ، فإن التعرض للضوء الطبيعي هو الطريقة الأكثر فاعلية للتحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا ، والتي تتحكم في أنماط نومنا، لذا حاول الخروج من المنزل طوال اليوم إذا استطعت، سيتلقى الجسم ما يحتاجه لإنتاج ما يكفي من الميلاتونين خلال 30-45 دقيقة كل يوم من التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون نظارات شمسية أو قناع.

2. ركز على نظامك الغذائي

في أيام الشتاء الباردة ، من السهل الاستسلام لإغراء تناول عشاء كبير ممتلئ للتدفئة ومع ذلك ، انتبه إلى وقت تناول هذه الوجبات، يؤدي تناول وجبة دسمة قبل الليل مباشرة إلى بذل جسمك جهدًا أكبر لهضم الطعام ، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم، سيبدأ الجسم في الاستعداد للنوم إذا تم إغلاق المطبخ قبل ثلاث ساعات من الليل.

3. قيلولة بذكاء

إذا كنت تعاني من صعوبات في النوم ليلًا أو تعاني من الأرق ، فقد لا يكون النوم أثناء النهار هو الأفضل لك لأنه يقلل من "جوعك" للنوم ليلاً ، ليس كل شخص في نفس الظروف، يحتاج بعض الأشخاص إلى أخذ قيلولة لبقية اليوم ، لذلك إذا فعلت ذلك ، ففكر في تقصير غفوتك حتى تتمكن من الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً بشكل عام ، لا تتأثر جودة نوم معظم الناس بقيلولة قصيرة.

4. احترس من الاكتئاب

نوع قصير من الاكتئاب يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) تسببه الطبيعة الدورية للفصول، قد يكون لقلة أشعة الشمس ودرجات الحرارة الباردة تأثير على الحالة المزاجية للفرد ، وفقًا لدراسة ، قد يؤدي ذلك إلى فرط النوم ، والنعاس المفرط أثناء النهار ، أو النوم ليلاً ، وهو اضطراب نوم آخر، إذا كنت تعاني من أعراض ، فاستشر طبيبك للحصول على إرشادات حول العلاجات الممكنة ، والتي قد تشمل مكملات فيتامين (د) أو العلاج بالضوء أو العلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية المضادة للاكتئاب.

5. لا تزيد حرارة غرفتك

تعد إعدادات النوم الحار محفزة من الناحية الفسيولوجية ويمكن أن تتداخل مع بداية أو الحفاظ على النوم ، على الرغم من إغراء زيادة الحرارة خلال أشهر الشتاء الباردة، تقل قدرة أجسامنا على التحكم في درجة حرارتها أثناء بعض فترات النوم ، وبالتالي فإن البيئة الحارة قد تسبب اضطرابات النوم، ننصح بالحفاظ على درجة الحرارة في غرفة نومك حوالي 18 درجة مئوية.

6. اشرب كمية كافية من الماء

للتهدئة قبل النوم ، يحتاج الجسم إلى كمية كافية من السوائل، يتم تغيير هذه الآلية عن طريق الجفاف، لمنع الذهاب إلى الحمام في منتصف الليل ، اشرب السوائل في فترة ما بعد الظهر.

عندما يكون الجو باردًا بالخارج ، كثيرًا ما يتوقف الناس عن ممارسة الرياضة ومع ذلك ، من الضروري أن يكون لديك خطة لمواصلة ممارسة الرياضة خلال أشهر الشتاء إذا كنت ترغب في الاستمرار في النوم جيدًا، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ينامون بشكل أفضل، لذا تحرك بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، أو إخراج سجادة اليوجا ، أو المشي السريع ، أو الرقص على موسيقاك المفضلة في الشتاء ، يساعدك البقاء نشيطًا على النوم بشكل أفضل.