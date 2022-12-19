6 طرق طبيعية لتنظيف القولون نتائجها لن تتوقعيها

بيروت - نادين محمد - من الطبيعي أن تتراكم بعض الأطعمة والفضلات داخل جهازنا الهضمي، بما في ذلك القولون. ومع ذلك، يمكن أن يصبح هذا التراكم سامًا على المدى الطويل. ومن ثم، يجب أن نكون على دراية بطرق تطهير القولون من وقت لآخر؛ للتخلص من سموم الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل عن طريق التخلص من أي براز متراكم من القولون والقناة المعوية.

يساعد تطهير القولون الطبيعي في طرد المواد غير المهضومة من جسمك، ويعزز حيويتك عن طريق:

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-مساعدتك على إنقاص الوزن.

-تحسين صحتك العقلية والجسدية بشكل عام.

-تحسين أداء الجهاز المناعي.

-تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

العلاجات المنزلية لتطهير القولون.

1. عصير التفاح

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البكتين في التفاح له خصائص غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان. يساعد في تسهيل الهضم وتخلص الجسم من السموم والمساعدة على إنقاص الوزن. بالإضافة إلى ذلك، قد يمنع التفاح نمو خلايا سرطان القولون، كل ما عليك القيام به هو نقع قطع التفاح في الماء لمدة 30 دقيقة ثم تناول الماء عدة مرات يوميًا لمدة 3 أيام على الأقل.

2. مشروب الليمون للتخلص من السموم

يعد الليمون غنياً بفيتامين سي الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، وقد يساعد في التخلص من السموم. كما يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحمي جسمك من أضرار الجذور الحرة.

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وفقًا لدراسة، فإن اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم بالليمون يمكن أن يقلل أيضًا من دهون الجسم؛ لذا عليك عصر نصف ليمونة وأضيفي العصير إلى كوب من الماء الفاتر، ثم إضافة الملح والعسل ويخلط جيداً وتناوليه كل صباح على معدة فارغة، ويوصى بشطف فمك بالماء العادي بعد تناوله لمنع تآكل مينا الأسنان؛ لأن الليمون حامضي.

3. الزبادي

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الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي قد يساعد في استعادة فلورا الأمعاء المفيدة. تحتوي الأمعاء على الكثير من البكتيريا الجيدة، والتي قد يؤدي عدم وجودها إلى سلسلة من المشاكل الهضمية والصحية. يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة.

يساعد تناول الزبادي يومياً بدون إضافة السكر أو الفاكهة في الحفاظ على مستوى البروبيوتيك في جسمك، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تطهير القولون.

4. خل التفاح

لخل التفاح خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن أن تكون مفيدة لصحة الأمعاء والقولون فهي تعمل كمضاد حيوي طبيعي نتيجة لوجود بكتيريا تسمى acetobacter والتي تساعد على الهضم وتحسين صحة أمعائك وتزيل السموم، ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

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يمكنك إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء الفاتر مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل وتناول هذا الخليط كل صباح يومياً، ويوصى بشطف فمك بالماء العادي بعد تناول هذا المشروب لاحتوائه على العسل، والإفراط فيه على أسنانك يمكن أن يساهم في تسوس الأسنان.

5. عصير الخضروات

تناول العصائر المستخلصة من الخضروات النيئة مفيد جدًا في تطهير القولون وإزالة السموم من الجسم. يمكن أن يساعد أيضًا في فقدان الوزن ويمكنك خلط أي نوع من الخضار التالية: سبانخ، شمندر، جزر، طماطم، خيار، تناول هذا العصير عدة مرات خلال النهار يومياً.

يجب تجنب العصائر المعلبة أو الجاهزة؛ لأنها تفتقر إلى العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة في العصائر الطبيعية، حاولي أيضًا استخدام العصير من الخضار العضوية.

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6. الماء المالح

يزيد تناول الماء المالح من حركات الأمعاء، ويساعد على طرد السموم والبكتيريا والبراز المتراكم من القولون.

فقد يسحب الصوديوم الموجود في الملح الماء من أنسجتك إلى الأمعاء، كما أن تطهير القولون بالماء المالح آمن نسبيًا، ويضمن أن جسمك لا يفقد الكثير من الإلكتروليتات، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الملح غير المكرر إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي ثم اتركيه يبرد، وتنالي هذا المحلول في الصباح على معدة فارغة، بعد تناول الماء المالح، عليك بتدليك معدتك بلطف لأسفل نحو القولون.

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المصدر موقع هيلث

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