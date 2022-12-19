بيروت - نادين محمد - أصبحنا على مشارف احتفالات رأس السنة 2023، وتتحضر الصبايا الآن لاختيار إطلالاتهن المميزة لهذه المناسبة، وبالطبع جميعنا نرغب بأن نبدو أكثر رشاقة وجمالاً وقت الاحتفال، ولهذا هناك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها لخسارة الوزن، أو تجنب زيادته، مثل مشروبات حرق الدهون، التي تحتوي على نسب عالية من الماء، وخالية من السكر المضاف، حيث تدعم نظامكِ الصحي.

ولهذا إليكِ مشروبات لحرق الدهون قبل رأس السنة 2023.

يعتبر البابونج والشاي المنقوع بالقرفة أو شاي الأعشاب العادي من المشروبات الرائعة للتخلص من السموم لحرق الدهون، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية والفلافونويد والمعادن الأساسية والعناصر الغذائية المفيدة لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة العامة.

كما يحتوي مستخلص القرفة بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والميكروبات وخصائص مضادة للالتهابات مما يجعله مشروبًا ممتازًا لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتوليد الحرارة من مناطق الدهون العنيدة.

طريقة التحضير

لتحضير شاي القرفة والبابونج، أضيفي 3 إلى 4 أزهار البابونج أو 1 كيس شاي في الماء المغلي، ثم أضيفي 1 عود قرفة أو 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة إلى الغلاية.

اتركيه منقوعًا لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك، صفي الشاي وأضيفي العسل واشربيه ساخناً قبل النوم.

مخفوق بروتين الزبادي اليوناني

مخفوق بروتين الزبادي اليوناني هو أفضل مشروب يمكنكِ تناوله قبل النوم لفقدان دهون البطن بين عشية وضحاها، حيث يساعد هذا المشروب اللذيذ في بناء واستعادة بروتين العضلات.

وبالتالي فهو يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل مستمر مما يؤدي إلى حرق الدهون.

كما تمنحكِ مخفوقات بروتين الزبادي اليوناني جرعة ثابتة وفعالة من الأحماض الأمينية التي تحرق الدهون باستمرار من المناطق التي بها مشاكل.

طريقة التحضير

ولصنع عصير بروتين الزبادي اليوناني، أضيفي نصف كوب من الحليب النباتي (يفضل حليب اللوز)، ونصف كوب من الزبادي اليوناني، وموزة واحدة، وملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني (أو زبدة الجوز الأخرى من اختيارك)، وكوب واحد من الأوراق الخضراء، والخضار (اختياري)، و 6 إلى 7 مكعبات ثلج في الخلاط.

اخلطي الهريس حتى تنعم المخفوقات بشكل ناعم، وللحصول على نتائج إضافية لحرق الدهون، أضيفي بذور الشيا أو بذور الكتان إلى المخفوق.



مشروب الزنجبيل والليمون والعصير الأخضر

يساعد هذا المشروب على فقدان الدهون، ومنحكِ قوام رشيق قبل احتفالات نهاية رأس السنة، خاصة إن كنتِ ترغبين في إزالة دهون منطقة البطن، حيث يحتوي على مكونات عالية التمثيل الغذائي ومضادات الأكسدة.

طريقة التحضير



خذي نصف كوب من عصير الليمون، ونصف كوب من قطع الزنجبيل، ونصف كوب من أوراق البقدونس، وكوب من خل التفاح، وكوب من الماء، وملعقة كبيرة من مسحوق القرفة. وأضيفي كل هذه المكونات إلى الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة، وبعد المزج الجيد، صفي الماء واشربيه مرتين في اليوم.

كما يمكنكِ شربه في الصباح على معدة فارغة وقبل النوم، فهو يساعد في تسخين خلايا دهون البطن إلى أقصى حد.



مشروب الليمون والعسل

الماء الساخن منزلي الصنع بالليمون والعسل هو أفضل طريقة للتخلص الدهون في أسابيع قليلة، خاصة إن كنتِ تشربيه في الصباح على معدة فارغة، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم ، ويدعم إزالة السموم ، ويدعم عملية إنقاص الوزن.

طريقة التحضير

نقطع الليمون إلى شرائح، ونعصر عصيره، ونضيف محتوى الليمون إلى الماء المغلي، واتركيه بعد ذلك لبعض الوقت ثم أضيفي العسل، واشربيه على معدة فارغة لتسهيل التخلص من السموم.

المصدر: thetarttart

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