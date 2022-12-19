شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف العلماء أحمر شفاه بلون التوت البري مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمر الشفاه يمكن أن يحسن الثقة، ويكمل المظهر ويمنع تشقق الشفاه، ولكن مشاركته مع صديق أو أحد أفراد الأسرة يمكن أن ينشر الأمراض.

وفقا للباحثين فأن مستخلص الكرز من المستحضرات نسخة ذات خصائص مضادة للبكتيريا، يعمل الكريم الأحمر الداكن بسرعة على تعطيل الفيروسات والبكتيريا والفطريات المسببة للأمراض التي تتلامس معها.

وفقًا للباحثين حسب موقع " timesnownews"، كان الناس في مصر القديمة هم أول من استخدم المكياج، حيث استخدموا المعاجين المصنوعة من المعادن والمواد الأخرى في بيئتهم، وتطورت التركيبات على مر القرون، ولكن الآن عاد الباحثون إلى دائرة كاملة ، وهم ينظرون مرة أخرى نحو المكونات الطبيعية.

على سبيل المثال، أفادت الدراسات الحديثة أن تركيبات أحمر الشفاه التي تحتوي على ملونات طبيعية، مثل فاكهة التنين الأحمر، يمكن أن تؤدي إلى منتجات ذات ألوان نابضة بالحياة ونشاط مضاد للميكروبات، وسابقًا ثبت أن مستخلص التوت البري يعطل الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

استخدام مستخلص التوت البري لإنشاء لون أحمر شفاه عميق بخصائص مضادة للميكروبات، وقام فريق البحث بخلط مستخلص التوت البري في قاعدة كريم أحمر الشفاه ، والتي تحتوي على زبدة الشيا وفيتامين هـ وبرو فيتامين ب 5 ، والزيت وزيت الأفوكادو، في التجارب ، تمت إضافة الكريم المحمر إلى المزارع التي تحتوي على فيروسات وبكتيريا مختلفة ونوع واحد من الفطريات.

تم تعطيل كل من نوعي الفيروسات المغلف وغير المغلف تمامًا خلال دقيقة واحدة من التلامس مع الكريم المحتوي على التوت البري، وتم تعطيل نشاط البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة والبكتيريا الفطرية والفطريات بشكل كبير في غضون خمس ساعات من وضع الكريم.

يقترح الباحثون أن تركيبة أحمر الشفاه الجديدة الخاصة بهم يمكن أن توفر الحماية ضد مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.