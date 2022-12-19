شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات..اعرفى المغذيات الأساسية والكميات اليومية لنمو طفلك العقلى والبدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل ضمان النمو والتطور الصحي للأطفال، يجب إعطاء التغذية الأهمية القصوى، يمكن أن يؤدي نقص التغذية السليمة في الأيام الأولى إلى مشاكل صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، يحتاج الطفل الصغير إلى مستويات كافية من كل عنصر غذائي لدعم وظائف الجسم الحيوية وتسهيل النمو العقلي والجسدي،إذا كنت تكافح لتحديد مقدار الطعام الذي يجب أن تطعمه لطفلك وماذا يجب أن تطعمه ، فإن أخصائية التغذية Lovneet Batra تشارك البدل الغذائي الموصى به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 3 سنوات، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

البروتين

كمية البروتين اليومية للأطفال الصغار يجب أن تكون 11.3 جرام، يمكن ضمان ذلك من خلال تضمين طعام مثل moong dal والأرز والحليب في نظام طفلك الغذائي.

الدهون

الاستهلاك اليومي الموصى به من الدهون للأطفال الصغار هو 25 جرامًا، قالت خبيرة التغذية إنه إذا تم الحفاظ على المدخول دون هذا المستوى، فقد يؤثر ذلك على نمو الأطفال، تعتبر المكسرات والبذور وحليب A2 والسمن مصادر جيدة للدهون.

الكالسيوم

يحتاج الأطفال الصغار إلى تناول ما لا يقل عن 500 مجم من الكالسيوم يوميًا، تعتمد متطلبات الكالسيوم على ترسيب المعدن في الجسم خلال فترة النمو، الزبادي واللوز والفاصوليا غنية بالكالسيوم.

الحديد

يوصى باستخدام 8 ملجم من الحديد يوميًا للأطفال الصغار، مصادر العناصر الغذائية هي البرتقال والشمندر والفاصوليا.

فيتامين أ

وفقًا لخبيرة التغذية لوفنيت باترا، فأن الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ هي 390 ميكروجرام، يمكن إعطاء الأطعمة بما في ذلك البطاطا الحلوة والجزر والبابايا والبطاطا المهروسة لتوفير مستويات كافية من المعدن.

فيتامين ج

يوجد في الفواكه مثل الموز والفراولة والبرتقال ، والكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي 27 مجم.

تقترح خبيرة التغذية أن الطفل الذي يبلغ من العمر 2 إلى 3 سنوات يجب أن يستهلك 1010 سعرة حرارية في اليوم وأن يكون تناول السوائل 1.3 لتر يوميًا.