8 أفضل أطعمة قبل التمرين لزيادة الحرق

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة يجب تناولها قبل بدء التمرينات الرياضية يومياً، فيعد الهدف الأساسي من وجبتك قبل التمرين هو توفير وقود كافٍ لجسمك؛ حتى تتمكني من أداء أفضل ما لديك أثناء ممارسة الرياضة. يجب أن تكون الكربوهيدرات هي المكون الرئيسي لوجبتك قبل التمرين؛ لأنها تعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة وتوفر الجلوكوز المطلوب أثناء التمرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا استهلاك الكربوهيدرات بما يتناسب مع وزن الجسم، لذا فإن تناول 1.2 جرام من الكربوهيدرات لكل كيلوجرام من وزنك يعد أمرًا مثاليًا، فيما يلي بعض الخيارات الغذائية البسيطة والعالية الكربوهيدرات قبل التمرين لتستكشفيها.

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إذا كنت تمارسين التمارين في الصباح، فلا يوجد شيء أفضل من أن تبدئي يومك بطبق من الشوفان. يحافظ الشوفان، المحمل بالكربوهيدرات الجيدة والألياف، على الشعور بالشبع لفترة أطول ويوفر طاقة فورية.

أفضل شيء في الشوفان هو أنه يساعد في إنقاص الوزن وزيادة العضلات. يمكن لأي شخص أيضًا زيادة مضادات الأكسدة عن طريق إضافة الفواكه الطازجة.

2. شطيرة زبدة الفول السوداني

شطيرة زبدة الفول السوداني هي وجبة خفيفة سريعة قبل التمرين، وهي مزيج مثالي من الكربوهيدرات والبروتين.

تعتبر شطيرة زبدة الفول السوداني المليئة بالسعرات الحرارية مثالية إذا كنت تبحثين عن زيادة الوزن، ولكن إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فيمكنك تناولها باعتدال ولكن ليس يومياً.

3. عصير الموز

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عصير الموز هو واحد من أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين بسبب وجود نسبة منخفضة من الكربوهيدرات في الدم.

علاوة على ذلك، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في الحفاظ على وظيفة الأعصاب والعضلات.

إن تناول موزة واحدة متوسطة الحجم قبل التمرين بحوالي 45 دقيقة إلى ساعة قبل التمرين تكفي عمومًا لإبقائك مستمرة طوال روتين التمرين.

أيضاً إذا كنت ترغبين في الحفاظ على وجبة خفيفة قبل التمرين، سيكون العصير الطازج خيارًا ممتازًا.

يحتوي عصير الفاكهة على نسبة عالية من الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة التي توفر طاقة فورية.

4. البطاطا الحلوة

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إذا كنت تبحثين عن بعض الأطعمة الصحية أو مجرد وجبة خفيفة سريعة، فقد تكون البطاطا الحلوة هي ما تبحثين عنه.

تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة، وهي واحدة من أفضل أشكال الكربوهيدرات للحصول على الطاقة خلال التمرين المكثف.

5. الزبادي

يحتوي الزبادي أو اللبن الرائب على الكالسيوم والبروتينات وقليل من السكر الطبيعي الموجود بكميات صغيرة؛ نظرًا لأنه سهل الهضم على المعدة والجهاز الهضمي، فإنه يعد خيارًا رائعًا لتناوله قبل التمرين المكثف، أيضاً ستمنحك إضافة بعض الحبوب الكاملة أو الفواكه أو العسل إلى الزبادي الطاقة.

الصورة من موقع AdobeStock

6. الدجاج والأرز والخضروات

الدجاج والأرز والخضروات هي من أفضل الوجبات قبل التمرين. من خلال الجمع بين مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة، يمكن لهذه الوجبة أن توفر الأحماض الأمينية لتعزيز نمو العضلات كمصدر للطاقة؛ لذا تناولي وجبة كهذه قبل التمرين بحوالي 2-3 ساعات.

7. الكافيين

الكافيين هو أحد أكثر الطرق المجربة وصحيحة لزيادة الطاقة حيث ستعطيك القهوة أو مشروب الطاقة قبل التمرين دفعة كبيرة من الطاقة لحرق السعرات الحرارية.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الكافيين له تأثير إيجابي على فقدان الوزن، ولكن إلى جانب نظام غذائي صحي وتمارين رياضية منتظمة.

الصورة من موقع AdobeStock

8.عصير جزر

يعتبر كوب عصير الجزر الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن طريقة ممتازة لبدء اليوم. ومن المعروف أيضًا أنه يزيد من إفراز الصفراء، مما يساعد في حرق الدهون، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

يمكن لأي شخص أيضًا إضافة تفاحة ونصف برتقالة وبعض الزنجبيل لصنع مشروب رائع للتخلص من السموم.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر :timesofindia

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