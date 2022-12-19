شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأرق يمكن أن يسبب آلاما أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت بعض الدراسات ارتباطات بين آلام أسفل الظهر وعوامل نفسية واجتماعية مختلفة، بما في ذلك الجنس ووزن الجسم وعادات التدخين واضطرابات المزاج.

في الآونة الأخيرة، ربطت الأبحاث أيضًا هذه التجربة المعوقة في بعض الأحيان بالأرق واضطرابات النوم وألم أسفل الظهر.

فقد أجرى الباحثون في كلية الطب بجامعة تشجيانج مؤخرًا دراسة لاستكشاف هذه النتائج الحديثة بشكل أكبر، من خلال محاولة فهم العلاقة بين النوم والأرق وآلام أسفل الظهر بشكل أفضل، وتشير النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة Frontiers in Neuroscience ، ينية المقاسة للكشف عن عوامل الخطر الجينية والبيئية المحتملة التي يمكن أن تسبب سوء الحالة الصحية أو حالات معينة.

وسلطت النتائج التي توصلوا إليها الضوء على علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الأرق وآلام أسفل الظهر، مما يعني أن الأرق يمكن أن يسبب آلاما أسفل الظهر، والعكس صحيح، بالإضافة إلى ذلك وجدوا أن آلاما أسفل الظهر يمكن أن تسبب النعاس أثناء النهار، ولكن ليس العكس.

وفي المستقبل، يمكن أن تلهم هذه النتائج مزيدًا من الدراسات لاستكشاف العلاقة بين قلة النوم والأرق، ومن المحتمل أن تدمج أشخاصًا من خلفيات عرقية وجينية أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز العمل الذي قام به لو وزملاؤه استكشاف التدخلات العلاجية لآلام أسفل الظهر التي تستهدف أيضًا الأرق وأنماط النوم غير الصحية.

وكتب لو وزملاؤه في ورقتهم البحثية أظهرت النتائج الرئيسية لبحثنا وجود ارتباط سببي ثنائي الاتجاه محتمل بين الأرق المتوقع وراثيا وآلام أسفل الظهر، وبالتالي قد يكون تحسين النوم مهما في الإدارة الشاملة.