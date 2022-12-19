شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن أيهما أفضل.. البروتينات أم الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن هي إحدى الآليات الأكثر أهمية والأكثر طلبًا التي يجربها الناس في جميع أنحاء العالم بأنواع مختلفة من الحميات الغذائية أو الأنظمة الغذائية الصحية أو التمارين أو اليوجا أو النظرة العامة للصحة.

ومع ذلك، يشعر الكثير من الناس بالارتباك أثناء تقدمهم في رحلتهم لتحقيق هدف الوزن المطلوب، ومع ذلك، يعتقد خبراء الصحة أنه ليس هناك عامل واحد بل عوامل مختلفة تساهم في الصحة وفقدان الوزن على المدى الطويل.

غالبًا ما يتم تصنيف الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على أنها موضة أخرى على الرغم من أنها تعتبر مشبوهة وتعتبر غير متوازنة، ولكن العديد من البروتينات تدعي خطط الأكل المحددة أنك إذا قطعت الكربوهيدرات وزيادة تناول البروتينات سوف يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية.

كيف تعمل البروتينات والكربوهيدرات؟

تعتبر الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب كلها مصادر للبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لأنها ضرورية لتقوية العضلات والعظام وتنظيم الهرمونات وتنظيم المناعة.

وفقًا لـ Healthline ، تحتاج أدمغتنا بشكل خاص إلى الكربوهيدرات للمساعدة في الحفاظ على اليقظة والتركيز، بالنسبة لأولئك الذين ينغمسون في النشاط البدني عالي الكثافة مثل الرياضة، تلعب الكربوهيدرات دورًا مهمًا في تحسين الأداء.

ولكن نظرًا لأن الهدف هنا هو إنقاص الوزن بشكل فعال، فإليك بعض الحقائق المتعلقة بالاثنين:

تحرق البروتينات سعرات حرارية أكثر من الكربوهيدرات

تجعلك البروتينات تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة

تساعد البروتينات على تنظيم الشهية

تساعد البروتينات في إدارة أعراض متلازمة التمثيل الغذائي مثل تقلب مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر

يقترح اتباع نظام غذائي عالي البروتين قد يساعدك على فقدان المزيد من الدهون في الجسم بدلاً من كتلة العضلات الهزيلة .

يدعو خبراء التغذية للاعتدال والتوازن

مثل العديد من الحميات الغذائية، هناك سلبيات لزيادة البروتين والحد من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي أيضًا، وفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول كميات كبيرة من البروتين في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى مثل الخلل الوظيفي، والذي يمكن أن يكون أيضًا قاتلًا على المدى الطويل.

نظرًا لأن الكربوهيدرات توفر الألياف، فمن المهم عدم ترك التوازن ينفد لأن الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف لفترة طويلة قد تؤثر بشكل ضار على صحة أمعائك وربما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القولون.

اتخاذ خيارات البروتين الحكيمة

بالنسبة الى هارفارد هيلث مثل الكربوهيدرات الجيدة والسيئة، هناك بروتينات جيدة وسيئة. يمكنك ببساطة اختيار البروتينات الجيدة:

اختر أفضل ثلاثة:

يجب أن تكون كل وجبة لديك متوازنة ومزيجًا من العناصر الغذائية الرئيسية الثلاثة - الدهون والألياف والبروتين، في حين أن الألياف ستجعلك تشعر بالشبع على الفور، فإن البروتين سيساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، وستعمل الدهون مع الهرمونات لإخبارك بموعد التوقف عن تناول الطعام.

تجنب الأطعمة السكرية:

تستغرق الأطعمة المصنعة والسكرية وقتًا طويلاً للهضم وتزيد فقط من مستويات السكر في الدم.

اختر أكثر مصادر البروتين صحة:

تشمل أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين الأسماك والدواجن والبيض والفول والبقوليات والمكسرات والتوفو ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.

حمية داش:

الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو حمية DASH هي أفضل طريقة لفقدان الوزن مع الاهتمام بصحة قلبك، يشتمل نظام DASH الغذائي على حصتين أو أقل من البروتين يوميًا ، معظمها من الدواجن أو الأسماك.