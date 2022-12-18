شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي لتجنب عسر الهضم هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء ، قد تصل الحموضة إلى ذروتها أو تسوء، من المحتمل أن يكون هذا نتيجة لقضاء الكثير من الوقت في المنزل ، وتناول الأطعمة الدهنية والتوابل والوجبات السريعة طوال فصل الشتاء، إن مؤشر كتلة الجسم سيكون أكبر نتيجة زيادة السعرات الحرارية وانخفاض النشاط البدني، تساهم كل هذه العناصر في إبطاء عملية الهضم ، مما يؤدي في النهاية إلى ارتداد الحمض، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ويعد انخفاض سطوع الشمس الذي تتلقاه في الشتاء جانبًا آخر يجب أخذه في الاعتبار عند التعامل مع ارتداد الحمض، وفى الشتاء قد يقلل من تعرضك لأشعة الشمس بشكل كبير، فينتج جسمك كمية أقل بكثير من فيتامين (د) عندما يكون تعرض بشرتك لأشعة الشمس أقل، ينتج الجسم هذا الفيتامين عندما يمتص الجلد الشمس، قد ترتخي العضلة العاصرة المريئية نتيجة لانخفاض مستويات فيتامين د ، مما يسمح للحمض بدخول المريء، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في محاربة عسر الهضم في الشتاء.

إليك أفضل الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي لمحاربة عسر الهضم:

1. خل التفاحخل التفاح هو أحد الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها وقوتها لمكافحة الحموضة، نظرًا لطبيعته الأساسية ، فإنه يوازن آثار حمض المعدة، يمكنك شرب خل التفاح مع العسل والماء.





2. السمنكثيرًا ما يستخدم السمن في إعداد مجموعة واسعة من المعالجات الشتوية للحفاظ على درجة حرارة الجسم دافيء. بالإضافة إلى المساعدة في الهضم ، فإن السمن أيضًا يقوي جهاز المناعة خلال فصل الشتاء، نباتات الأمعاء الصحية ، والتي تعتبر ضرورية لعملية الهضم الفعالة .





3. ماء جوز الهنديمكنك الاستفادة من جوز الهند بعدة طرق، بسبب محتواه العالي من الألياف ، فهو يساعد في عملية الهضم عن طريق جعل درجة حموضة الجسم أكثر قلوية، هذا يلغي الآثار السلبية للحمض الزائد، بالإضافة إلى ذلك ، يتم إنتاج المخاط ، مما يحمي بطانة المعدة من التأثيرات المسببة للتآكل للحمض.





4. الزنجبيلالصفات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تقلل من حرقة المعدة وعسر الهضم، يهدئ المعدة ويساعد على تقليل كمية حمض المعدة التي تتدفق إلى المريء، بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أن الزنجبيل يمتص أحماض المعدة الزائدة ، مما يساعد على الهضم ويمنع الحموضة.





5. دقيق الشوفاندقيق الشوفان الكامل هو مصدر رائع للألياف ويعتبر خيار إفطار رائع، غالبًا ما يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض معدل الإصابة بارتجاع الحمض، يُعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز مصادر إضافية محتملة للألياف.