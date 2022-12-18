شكرا لقرائتكم خبر عن من غير توتر.. اعرف إزاى تتعامل مع فرط الأسنان عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط الأسنان من الحالات النادرة التي يعانى منها الأطفال و تؤثر هذه الحالة التي ينتج عنها أسنان زائدة على واحد إلى أربعة بالمائة من السكان، وحسب ما ذكره موقع webmed يوجد عادة في عدد أكبر من الذكور من الإناث.

بينما لم تقدم سنوات من البحث إجابة محددة لسبب فرط الأسنان ، إلا أن هناك العديد من النظريات حيث يعتقد بعض الخبراء أنه قد يكون ببساطة نتيجة لعوامل بيئية ، بينما يلقي آخرون باللوم على الاستعداد الوراثي ومع ذلك ، يعتقد البعض الآخر أنه مرتبط باضطرابات مثل متلازمة غاردنر أو خلل التعظم القحفي، يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات نمو أسنان إضافية متعددة.

على الرغم من أن فرط الأسنان أكثر شيوعًا عند البالغين ، يمكن أن تظهر الأعراض عندما يبدأ الأطفال في فقدان أسنانهم اللبنية، و قد ينمو سن إضافي من برعم سن منفصل ، أو يمكن أن ينقسم برعم الأسنان الدائم ، مما يتسبب في وجود سنين بدلاً من سن واحد.

يمكن أن تنمو هذه الأسنان الزائدة في أي مكان داخل الفم وليس فقط في خط اللثة، و يمكن أن تظهر هذه الأسنان الزائدة بين الأسنان الدائمة ، خلف الأسنان الدائمة أو أمامها ، أو حتى على طول سقف الفم.

تنقسم الأسنان الزائدة إلى أربعة تصنيفات بناءً على بنيتها و يشير المخروطي ، السل ، التكميلي ، والورم السني إلى كل من هيكلها وموقعها في الفم، و تنمو الأسنان عادةً في أحد الأشكال الثلاثة الوتد أو الحديبة أو الحافة.

لحسن الحظ ، فإن فرط الأسنان ليس مؤلمًا ولن يسبب مشاكل خطيرة قد يظل طفلك يعاني من ضغط وتورم في بعض الأحيان على فكه بسبب الأسنان الزائدة في الفم والفك واللثة.

أظهرت الدراسات أن بعض أمراض الأطفال وحالاتهم قد يكون لها أيضًا احتمالات أكبر لتطوير فرط الأسنان مثل متلازمات اهلرز دانلوس ومتلازمة غاردنر وخلل التنسج القحفي ومتلازمة داون والشفة المشقوقة والحنك المشقوق.

لا توجد بيانات كافية حول أسباب فرط الأسنان ، ولكن هناك ما يشير إلى أن اضطراب أو تحفيز الخلايا في خط الفك قد يكون مرتبطًا ، بالإضافة إلى الانقسام غير الطبيعي لبراعم الأسنان وعلم الوراثة حيث قد يرثها الأطفال.

إذا تركت لفترة طويلة جدًا ، يمكن أن تندمج الأسنان الزائدة مع الأسنان الدائمة ، مما يجعل من الضروري إجراء عملية جراحية لفصلها."

في حالات أخرى ، تظل الأسنان محطمة ولا تنفجر، و يمكن أن تمنع هذه الأسنان الأسنان الدائمة من الظهور ، أو تزيح الأسنان الدائمة ، أو تسبب الازدحام ، أو تشكل أكياسًا في الفم. يمكن أن يؤدي فرط الأسنان إلى مشاكل إذا قرر الأطفال الحصول على تقويم الأسنان و ستشمل استشارة طبيب أسنان الأطفال في جونز كريك الأشعة السينية ، والتي يمكن أن تظهر موضع أي أسنان إضافية.