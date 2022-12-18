3 مشروبات ديتوكس لتطهير الجسم من السموم وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - لا غنى عن مشروبات الديتوكس للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون، خاصة بعد الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، إليك مشروبات ديتوكس لحرق الدهون وترطيب الجسم في أول أيام عيد الفطر.

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ديتوكس عصير البطيخ

يمكن أن يساعد شرب عصير البطيخ في يوم حار مشمس على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويرطب عصير الفاكهة جسمك وتساعد الأحماض الأمينية في البطيخ على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وضمان تدفق سلس للدم.

مكونات ديتوكس عصير البطيخ:

1 بطيخ صغير

1 ليمون صغير

طريقة تحضير المشروب ديتوكس عصير البطيخ:

قطّعي البطيخ إلى نصفين وضعي قطع البطيخ في الخلاط. اخلطيها حتى تصبح ناعمة، وأضيفي عصير الليمون واخلطيه لبضع ثوانٍ.

صبي الخليط من خلال مصفاة.

أضيفي مكعبات الثلج واستمتعي.

ديتوكس عصير الخيار:

بصرف النظر عن كونه منعشاً رائعاً للصيف، فإن عصير الخيار غني بفيتامين ك. يجب أن يكون لدى الرجال 3 أكواب من عصير الخيار يومياً، بينما يجب أن يكون لدى المرأة 2. 5 كوب في اليوم.

يوفر كوب من عصير الخيار تغذية تعادل تلك التي يوفرها كوب واحد من الخضراوات. وكما أنه يساعد على محاربة الأمراض المختلفة ويقلل أيضاً من خطر السمنة.

مكونات المشروبات:

3 خيارات متوسطة

1 كوب ماء

ليمونة

طريقة تحضير المشروب:

في الخلاط امزجي المكونات، وقومي بسحقها جيداً، وأضيفي عصير ليمونة وسحقها جيداً مرة أخرى، وامزجي لمدة 1-2 دقيقة للحصول على تناسق متساوٍ وأضيفي مكعبات الثلج.





مشروب الخيار

يمكن لعصير النعناع أن يساعد في رفع درجة حرارة جسمك، ويساعد أيضاً في تحفيز الإنزيمات الهاضمة، وبالتالي تحويل محتوى الدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام.

مكونات مشروب الخيار:

حفنة صغيرة من أوراق النعناع

رشة من الملح الأسود

الفلفل الأسود

نصف ليمونة

الخطوات لمشروب الخيار:

أضيفي أوراق النعناع إلى المخلوط مع كوب من الماء وقليل من الملح الأسود والفلفل.

اخلطي جميع المكونات جيداً، وأضيفي عصير نصف ليمونة واخلطها جيداً، وأضيفي مكعبات الثلج.