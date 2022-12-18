5 أخطاء فى الرجيم تسبب زيادة الوزن بدلاً من إنقاصه

بيروت - نادين محمد - كيف يمكنني إنقاص الوزن بسرعة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه معظم الناس عندما يحاولون إنقاص وزنهم. هناك العديد من الطرق التي تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، ولكن معظمها طرق غير صحية وغير فعالة، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.

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هناك العديد من إستراتيجيات فقدان الوزن السريعة التي يمكن أن تجعلك تشعرين بالغثيان، إليك الطرق غير الصحية لإنقاص الوزن.



1 - رجيم العصائر



إن اتباع نظام غذائي يعتمد على العصائر لن يساعد في إنقاص الوزن، لأنك لن تفقدي الدهون ولكن فقط وزن الماء وكتلة العضلات. لا يحتوي العصير على أي بروتين، ولكن فقط بعض العناصر الغذائية التي تعتمد على الفواكه وعصير الخضار الذي تشربينه. رغم أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على العصير فقط قد تساعدك على إنقاص وزنك بسرعة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، سوف يخلو جسمك من العديد من المغذيات الدقيقة والعناصر الغذائية المهمة.



2. اتباع نظام غذائي قليل الدسم

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اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لفقدان الوزن هو فكرة سيئة. إن تناول الدهون الصحية سيجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. إلا أن الوجبات الغذائية قليلة الدهون تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، وضعف صحة القلب ووظائف المخ.

3. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات



النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو نظام غذائي يركز بشكل أساسي على البروتينات والأسماك والبيض والدواجن والخضراوات غير النشوية، ويستبعد البقوليات والفواكه والخبز والحلويات والحبوب الكاملة. الكربوهيدرات ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة، وعندما تقطعه فجأة عن نظامك الغذائي، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل رائحة الفم الكريهة والضعف والصداع والإرهاق والطفح الجلدي، وفي النهاية لن يساعد ذلك في فقدان الوزن.



4. تخطي وجبة

بالتأكيد طريقة سهلة لتقليل استهلاك السعرات الحرارية، ولكنه قد يؤدي بالفعل إلى الشراهة عند تناول الطعام. تخطي وجبة يجعلك أكثر جوعاً ويجعلك تأكلين أكثر من المعتاد. حسب الدراسة، لا يقلل تناول وجبة الإفطار من الأفراط في تناول الطعام ويمنع زيادة الوزن.



5. تناول البروتين الزائد



إن اتباع نظام غذائي يحتوي على جميع البروتينات ليس طريقة جيدة لفقدان الوزن، لأن جسمك يحتاج إلى فيتامينات ومعادن أخرى للبقاء على قيد الحياة، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. تشمل النظم الغذائية الغنية بالبروتين أطعمة مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والمكسرات والسمك.