شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تساعدى طفلك على الشفاء من جدرى الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدري الماء هو عدوى فيروسية تسبب الحمى وطفح جلدي مثير للحكة مع ظهور بقع في جميع أنحاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع kidshealth غالبًا ما يبدأ جدري الماء بدون الطفح الجلدي الكلاسيكي ، مع حمى أو صداع أو التهاب في الحلق أو ألم في المعدة و قد تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام ، مع الحمى .

عادة ما يبدأ الطفح الجلدي الأحمر المسبب للحكة على البطن أو الظهر والوجه ثم ينتشر في كل مكان تقريبًا على الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس والفم والذراعين والساقين والأعضاء التناسلية.

يبدأ الطفح الجلدي بالعديد من النتوءات الحمراء الصغيرة التي تشبه البثور أو لدغات الحشرات. تظهر على شكل موجات على مدى يومين إلى أربعة أيام ، ثم تتطور إلى بثور رقيقة الجدران مليئة بالسوائل. تنكسر جدران الفقاعة ، تاركة قروحًا مفتوحة ، والتي تتقشر أخيرًا لتصبح قشور بنية جافة.

تظهر جميع المراحل الثلاث لطفح جدري الماء (النتوءات الحمراء والبثور والقشور) على الجسم في نفس الوقت و قد ينتشر الطفح الجلدي على نطاق أوسع أو يكون أكثر حدة عند الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو اضطرابات جلدية مثل الأكزيما .

جدري الماء شديد العدوى و سيصاب به أيضًا معظم الأطفال الذين لديهم شقيق مصاب بالعدوى (إذا لم يكونوا قد أصيبوا بالفعل بالعدوى أو اللقاح) ، وتظهر الأعراض بعد حوالي أسبوعين من إصابة الطفل الأول.

يمكن لأي شخص مصاب بالجدري المائي أن ينشر الفيروس:

-عن طريق الرذاذ المتطاير في الهواء عن طريق السعال أو العطس

-في مخاطهم أو لعابهم أو سوائل البثور

-يعد جدري الماء معديًا من حوالي يومين قبل ظهور الطفح الجلدي حتى تتقشر جميع البثور.

يمكن لأي شخص مصاب بالهربس النطاقي أن ينشر جدري الماء (لكن ليس القوباء المنطقية) للأشخاص الذين لم يصابوا بجدري الماء أو اللقاح.

نظرًا لأن جدري الماء معدي جدًا ، يجب على الطفل المصاب به البقاء في المنزل والراحة حتى يختفي الطفح الجلدي وتجف جميع البثور و يستغرق هذا عادة حوالي أسبوع إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان طفلك مستعدًا للعودة إلى المدرسة ، فاسأل طبيبك.

بعض الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات جدري الماء ، بما في ذلك:

-النساء الحوامل

-حديثي الولادة المولودين لأمهات مصابات بجدري الماء

-مرضى اللوكيميا

-الأطفال الذين يتلقون الأدوية التي تثبط جهاز المناعة

-أي شخص يعاني من مشاكل في جهاز المناعة

-إذا تعرضوا لجدري الماء ، فقد يتم إعطاؤهم دواء (الجلوبيولين النطاقي المناعي) لتقليل حدة المرض.

وهناك بعض النصائح لمساعدة طفلك المصاب بجدرى الماء في تخفيف الحكة والشفاء سريعا وهى:

-استخدم كمادات باردة مبللة أو استحم بماء فاتر كل 3-4 ساعات في الأيام القليلة الأولى. يمكن أن تساعد منتجات حمام الشوفان ، المتوفرة في محلات السوبر ماركت والصيدليات ، في تخفيف الحكة.

- لا تفركي الجسم حتى يجف.

-ضعي غسول الكالامين على المناطق المصابة بالحكة (لكن لا تستخدميه على الوجه ، خاصة بالقرب من العينين).

-اسأل طبيبك أو الصيدلي عن كريمات تسكين الآلام لتطبيقها على القروح في منطقة الأعضاء التناسلية.

-اسأل الطبيب عن استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لأخذها عن طريق الفم للحكة.

لمنع الخدش:

-ضع قفازات أو قفازات على يدي طفلك لتجنب الخدش أثناء النوم.

-تقليم الأظافر والحفاظ عليها نظيفة.

إذا كان طفلك يعاني من بثور في الفم:

-أعطِ أطعمة باردة وناعمة ولطيفة لأن جدري الماء في الفم يمكن أن يجعل من الصعب شرب أو تناول الطعام و تجنب أي شيء حامضي أو مالح ، مثل عصير البرتقال أو البسكويت المملح.

-لا تعطي الأسبرين للأطفال المصابين بجدري الماء يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير يسمى متلازمة راي .