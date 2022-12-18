شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خرافات لا تصدقها عن وجبة الإفطار.. منها أنه يمكنك تناولها فى وقت متأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من حقيقة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، إلا أن بعض الناس ما زالوا يرتكبون خطأ تخطيها تمامًا أو تناولها بعد فوات الأوان بالإضافة إلى ذلك، لا يفكر الكثيرون حقًا في ما يأكلونه على الإفطار، في هذا التقرير نتعرف على 6 خرافات عن وجبة الإفطار يجب عدم تصديقها، بحسب موقع "Health " أساطير حول وجبة الإفطار الخرافة الأولى: عند محاولة إنقاص الوزن، لا تتناول وجبة الإفطار

الحقيقة: يخضع الجسم لحالة من الهدم أثناء الليل يمكن للصيام لفترة أطول من اللازم أن يؤدي ببساطة إلى تفاقم هذا الوضع وإبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم لذا، فإن تناول وجبة الإفطار في الصباح أمر ضروري إنه يمنح عملية التمثيل الغذائي في جسمك دفعة ويقلل من مخاطر انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويتجنب ترك جسمك في وضع الجوع، ويتجنب خطر الأكل بنهم.



علاوة على ذلك، يوفر الإفطار الشعور بالشبع ويحفز وظائف الجسم طوال اليوم.

الخرافة الثانية: لا يمكنك تناول الكربوهيدرات والبروتين معًاالحقيقة: بدلاً من تناول وجبة كبيرة، حاول إضافة العناصر الغذائية الأساسية إلى وجبة الإفطار يجب أن تكون وجبة الإفطار عبارة عن مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والألياف والدهون الصحية.

يمكنك فعل ذلك عن طريق تناول بيضة ، أو خبز محمص بالخضروات ، أو لبن مع حبوب ، أو مكسرات ، أو فواكه ، أو خضروات دالية ، أو شوفان مع لبن ، لذا ، فمن الأسطورة أنه لا يمكنك تناول الكربوهيدرات والبروتين معًا

يعمل كل من البروتين والكربوهيدرات على رفع معدل الأيض وحرق الدهون.





الخرافة الثالثة: لا بأس في تناول وجبة الإفطار في وقت متأخرالحقيقة: يجب تناول وجبة فطور مثالية تتكون من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون في غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ.

خلاف ذلك، سوف تحرق دهون أقل في الجسم

يؤثر الطعام الذي يتم تناوله أثناء الإفطار على ما تأكله بقية اليوم ، ويساعد على موازنة مستويات السكر في الدم ، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

شيء آخر يجب ملاحظته هو أن أولئك الذين يعانون من التعب المزمن يحتاجون إلى تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من الاستيقاظ من أجل شفاء أجسادهم والشعور بالحيوية

الخرافة الرابعة: الإفطار يجب أن يكون أثقل أو أكبر وجبة في اليومالحقيقة: من المفاهيم الشائعة أن تناول وجبة فطور ثقيلة وعشاء أخف يعزز حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. ومع ذلك، قد لا يكون بالضرورة صحيحًا.

وجد بحث نُشر في مجلة Cell Metabolism أن تناول غالبية السعرات الحرارية في الصباح لم يساعد الناس على إنقاص الوزن أكثر من تناول نفس السعرات الحرارية في الليل.



يعتمد حجم جزء الإفطار الموصى به في الغالب على طول الشخص ووزنه ومستوى التمرين من المهم إلى حد ما الحصول على كمية ونوعية الطعام المناسبين في الصباح.





الخرافة الخامسة: بدء تناول وجبة الإفطار بالقهوة أو الشاي مثالي للاستيقاظالحقيقة: يعتقد الكثير من الناس أن شرب الشاي أو القهوة من أجل الإفطار طريقة رائعة للاستيقاظ في الصباح ومع ذلك، فإن الحمض والكافيين في هذه المشروبات على معدة فارغة قد يزعج الجهاز الهضمي ويسبب عسر الهضم والارتجاع الحمضي.

استخدم بديل السكر في عصائر الفاكهة لمنع التأثيرات السلبية للسكر على مستويات السكر في الدم.





الخرافة السادسة: تخطي وجبة الإفطار يساعد على الشعور بالراحة والسعادةالحقيقة: قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى حدوث الصداع وانخفاض نسبة السكر في الدم ومشاكل في الانتباه.

يعد نقص العناصر الغذائية في جسمك مسؤولاً إلى حد كبير عن إثارة عدد من المشكلات الصحية بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن وجبة الإفطار هي وجبة أساسية في اليوم ، فمن المهم تضمين العناصر الصحية فقط وعدم تخطيها أبدًا.