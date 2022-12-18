شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عدوى الفم والأعراض المصاحبة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تكون عدوى الأسنان ناتجة عن منطقة مليئة بالصديد مثل الكيس أو الدمامل التي نتجت عن نشاط بكتيري ناتج عن ظروف غير مواتية في بيئة الفم والتي تشمل سوء نظافة الفم والاستهلاك المفرط للسكر والتبغ، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية أسنانك من العدوى، بحسب موقع "Health". أسباب الإصابة بالتهابات الأسنانيمكن أن تنشأ التهابات الأسنان في مواقف مختلفة، مثل:

1. يمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى، بما في ذلك العدوى.



2. يمكن أن تنتقل العدوى من الإجراءات أو الأدوات الموجودة في الفم وبالتالي يجب اتباع بروتوكولات التعقيم ومكافحة العدوى بدقة.



3. تزداد احتمالية حدوثه في مرضى السكري أو أي من أمراض المناعة الذاتية.



كيف تكتشف عدوى الفم؟يمكن أن تنتشر عدوى الأسنان، بمجرد ظهورها في الفم ، بسرعة وتضر بالبنى الداعمة المجاورة وقد تؤدي إلى فقدان الأسنان في نهاية المطاف وبالتالي ، من الضروري حماية أسنانك من العدوى واكتشاف العلامات المبكرة. تشمل العلامات الشائعة لعدوى الأسنان ما يلي:

نزيف اللثة

رائحة كريهة من الفم

طعم كريه في الفم

كيف تعالج عدوى الأسنان؟إذا تم تشخيص إصابتك بعدوى، فهناك طرق لعلاجها. قد تشمل هذه الأدوية أو بعض إجراءات الأسنان التي يمكن أن تستنزف العدوى جسديًا.

دائمًا ما يكون العلاج بالمضادات الحيوية هو الخط الأول في علاج العدوى.



بعض أنواع العدوى لا تستجيب للأدوية أو تحتاج إلى مزيد من العلاج الطبيعي الذي يمكن القيام به مع إجراءات طب الأسنان المختلفة.



يعتبر ليزر الأسنان فعالاً للغاية في علاج التهابات اللثة وخلق بيئة معقمة ويساعد علاج قناة الجذر في علاج الالتهابات المتعلقة بالأسنان.

كيف تمنع عدوى الفم؟إن نظافة الفم الجيدة ضرورية للحفاظ على صحة أسنانك وخالية من العدوى. فيما يلي 5 نصائح لحماية أسنانك:

1. استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا ويساعد الفلورايد على تقوية مينا الأسنان والحماية من التسوس.



2. الخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم. يزيل التنظيف بالخيط البلاك وجزيئات الطعام من الفراغات بين أسنانك والتي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها.



3. استخدم غسول الفم المطهر للمساعدة في قتل البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى.



4. تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات المقرمشة ، والتي تساعد على تنظيف أسنانك ولثتك. تجنب الأطعمة السكرية والنشوية، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة.



5. زيارة طبيب الأسنان بشكل متكرر للتنظيف والفحوصات يمكن لطبيب الأسنان الخاص بك اكتشاف العلامات المبكرة للعدوى وتقديم العلاج قبل أن تصبح مشكلة أكثر خطورة.