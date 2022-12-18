شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على ارتفاع ضغط الدم مع هذه الأطعمة الخمسة منخفضة الصوديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصوديوم ضروري لصحتك، لكن الكميات الكبيرة منه يمكن أن تلحق الضرر بصحتك وهذا هو سبب احتياجك لهذه الأطعمة منخفضة الصوديوم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم لديك، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ارتفاع ضغط الدم هو الحالة الأكثر شيوعًا التي تصيب الأشخاص في الوقت الحاضر نظرًا لأنه نادرًا ما يسبب أعراضًا ، يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن بانتظام، والذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل خاص ، من أجل الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية ذلك لأن اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم لديك. الآثار الجانبية لتناول نظام غذائي عالي الصوديوميوجد الصوديوم بشكل رئيسي في الملح ولا يجب عليك تجنب الملح تمامًا. يحتاج جسمك إلى هذا المعدن بكميات صغيرة بشكل منتظم. لكن من المعروف أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في الكلى.

إليك 5 أطعمة منخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم المرتفع: ​1. السبانختحتوي هذه الخضروات الورقية الخضراء على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، والتي تساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم.

إليك 5 أطعمة منخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم المرتفع: ​1. السبانختحتوي هذه الخضروات الورقية الخضراء على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، والتي تساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فهي رائعة بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية.

أضف القليل من أوراق السبانخ الطازجة إلى السلطات والسندويشات.



2. الموزيساعد الموز في خفض ضغط الدم لأنه منخفض الصوديوم وبسبب محتواه العالي من البوتاسيوم. يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى أشياء مثل الخبز والكعك والحبوب والمزيد. 3. البنجرمن المنطقي تضمين هذه الخضروات الجذرية الحمراء في نظامك الغذائي بسبب ارتفاع مستوى النترات ، المعروف بإرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.

وجدت دراسة أن شرب عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم وإذا استمررت في استهلاك العصير لفترة طويلة من الزمن، فقد يكون التأثير أفضل.

4. دقيق الشوفانلدقيق الشوفان نفس التأثيرات المفيدة على ضغط الدم مثل النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والألياف. يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

يمكن إعداد هذا الطبق منخفض الصوديوم بعدة طرق ، مثل إضافته إلى مجموعة متنوعة من العناصر المخبوزة أو تقديمه كعصيدة ساخنة مع الفاكهة.

5. الكرفستستخدم هذه العشبة الورقية لخفض ضغط الدم المرتفع وفقًا للبحث ، فإن تناول ما لا يقل عن أربعة سيقان من نبات الكرفس كل يوم يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع. الفثاليدات النباتية هي مواد كيميائية نباتية تعمل على إرخاء الأنسجة العضلية في جدران الشرايين للسماح بتدفق الدم المعزز وخفض مستويات الضغط العالية. 5 أطعمة يجب تجنبها أو تناول كميات أقل للتحكم في ارتفاع ضغط الدم ​1. الشوربات المعلبةتحتوي الشوربات المعبأة على كمية عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2. صلصة الصوياعندما تستهلك بكميات كبيرة ، فإن صلصة الصويا ضارة بسبب محتواها العالي من الصوديوم. يمكن أن ينتج عن ذلك التعرق والدوخة والحكة والطفح الجلدي ومشاكل في المعدة وتغيرات في ضغط الدم.

3. الأطعمة المجمدة:الأطعمة المجمدة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وزيادة الوزن.

4. البيتزا:المكونات الرئيسية في البيتزا تشمل الجبن والعجين والصلصة واللحوم المصنعة. وهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكنك تقليل تناول الملح؟اطبخ طعامك بدون ملح مضاف وحاول أن تحد من كميته.

تناول فقط الأطعمة الطازجة الخالية من الملح.

تجنب الوجبات الخفيفة المالحة.