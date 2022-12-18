شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب على مرضى السكر القيام بها للعناية بصحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتأثر العين بشدة بمرض السكري، ما قد يؤدي إلى ضعف البصر أو العمى، وذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يضر بالشعيرات الدموية في أنسجة العين الأكثر حساسية، والتي تنقل المعلومات إلى الدماغ لإنتاج رؤية واضحة، يمكن أن يؤدي هذا الضرر الذي يصيب شبكية العين بسبب ارتفاع الدم إلى فقدان البصر بشكل دائم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن للشخص أن يتجنب ضرر العين الكبير من خلال مراقبة وتنظيم مستويات السكر في الدم وفقًا لتوصية الطبيب ويمكن أن تساعد الإجراءات الخمسة التالية في حماية الرؤية أثناء مرض السكري.



عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، غالبًا ما تكون الأوعية الدموية الحساسة التي تغذي أكثر مناطق العين حساسية هي أول من يصاب بالضرر.



ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر شبكية العين على وجه التحديد و يُطلق على النسيج الرقيق الذي يشكل حوالي 65٪ من الجزء الخلفي من العين اسم شبكية العين.



توجد العديد من الخلايا الحساسة للضوء هناك، ما يسمح للعينين بإيصال المعلومات المرئية إلى الدماغ عبر العصب البصري.



تتضرر الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم وقد ينتج عن ذلك عدم وضوح الرؤية، إما بشكل مؤقت أو دائم.

1- الإقلاع عن التدخينيتضرر كل نظام فسيولوجي بسبب التدخين ، لكن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة به. يؤذي التدخين الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية في الجسم ، مما يؤدي إلى تفاقم تلف العين المرتبط بالسكري الموجود بالفعل. سواء كنت مدخنًا وحاولت الإقلاع عن التدخين ، أو تريد الإقلاع عن التدخين لأول مرة ، فلا تستسلم. تحدث إلى طبيبك حول خياراتك. 2- النشاط البدنيتفيد التمارين الرياضية جميع الأنظمة البدنية بنفس الطريقة التي يفيد بها التدخين، بعد الغداء، اذهب في بضع جولات للمشي حول المبنى.

اتخذ بضع خطوات إضافية وأوقف سيارتك في أقصى نهاية موقف السيارات.



يمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بأمراض العين السكرية لأنها تخفض مستويات السكر في الدم.

3- ركز على الأكل الصحيالأكل الصحي يؤدي إلى عيون صحية، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ويحتوي على وجبات تمد جسمك بالعناصر الغذائية الجيدة لحماية عيون مرضى السكري.

بعض الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين ولوتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وزياكسانثين سيساعدك اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات مثل الجوز واللوز والفاصوليا والعدس والفطر على تحقيق هذا الهدف.



إن الحفاظ على نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم أمر مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

4- الفحص السنوي لتوسيع العيناحصل على فحص كامل للعين من طبيب العيون مرة واحدة في السنة، أو أكثر للتأكد من أن جهودك للسيطرة على نسبة السكر في الدم تساعد في الحفاظ على صحة بصرك.

يمكن إجراء فحص لإعتام عدسة العين والزرق واعتلال الشبكية السكري في هذه الزيارة.



يمكن لطبيبك تحديد اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة قبل ظهور أي أعراض بوقت طويل من خلال النظر إلى هذه الأنسجة الحساسة.

علاوة على ذلك، تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف المبكر والتدابير الوقائية لحماية عينيك.