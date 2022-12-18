شكرا لقرائتكم خبر عن الغثيان والقيء.. هل يمكن لشراب الزنجبيل أن يهدئ من اضطراب المعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عسر الهضم مشكلة شائعة هذه الأيام بسبب الخيارات الغذائية غير الصحية - من الأطفال إلى كبار السن ، الانتفاخ والغاز ووجع البطن هي أحداث شائعة هذه الأيام، يمكن أن يكون هناك أوقات يمكن أن يشعر فيها المرء بالغثيان بسبب اضطراب المعدة ومن ثم عندما يكون المرء منفتحًا على أي شيء حرفيًا للراحة.

وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من العلاجات لاضطراب المعدة - ومن المسلم به أن المرء نادرًا ما يلجأ إلى العلاج لشيء شائع - نادرًا ما يلجأ الناس إلى الزنجبيل من أجل العلاج، ولكن هل هي فعالة حقًا لتهدئة اضطراب المعدة؟ حسب موقع " WEBMD"

الزنجبيل هو عشب يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج حالات مثل البرد والإنفلونزا وغيرها من الحالات المرتبطة بالجهاز التنفسي بشكل طبيعي ، غالبًا ما يتم الاعتماد عليها لعلاج أمراض المعدة مثل الغثيان والتقيؤ، أو غثيان الصباح أثناء الحمل، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه علاج فعال وآمن بدون أي آثار جانبية تقريبًا.

يحتوي الزنجبيل على مركبات نباتية قوية تعمل على تسريع عملية الهضم للحد من الوقت الذي يستغرقه الطعام للهضم ويمتصه الجسم وبالتالي يخفف من احتمالات القيء والغثيان.

في دراسة صغيرة شملت 67 امرأة حامل اشتكت من القيء والغثيان، أعطيت المشاركات إما 1000 ملغ من الزنجبيل أو دواء وهمي لمدة أربعة أيام - ولاحظ 85 % من النساء اللائي تناولن الزنجبيل تحسنًا في أعراضهن ​​مقابل 56 فقط% يستفيدون من دواء وهمي.

هل الزنجبيل فعال للغثيان والقيء؟

في حين أن الزنجبيل كان علاجًا فعالًا لمشاكل المعدة ، يقول الأطباء أن مشروب الزنجبيل قد لا يكون له نفس التأثير بالضرورة، بالكاد تحتوي معظم إصدارات جعة الزنجبيل على خلاصة العشب ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والتي يمكن أن تجعل آلام المعدة أسوأ، لذلك لا ينصح بالاعتماد عليه للتخفيف من مشاكل المعدة.

كيفية استخدام الزنجبيل للتخلص من مشاكل المعدة؟

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تجنب السكر المضاف في الصودا ولكنهم لا يزالون يستفيدون إلى أقصى حد من فوائد الزنجبيل المهدئة للمعدة ، يمكن أن يساعد ما يلي: