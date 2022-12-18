شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. إليك 5 نصائح يجب اتباعها فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجد بعض النساء الحوامل أن أشهر الشتاء تكون أصعب قليلاً على الحمل، يصبحون أكثر عرضة للعدوى والسعال ونزلات البرد ، وبرودة الهواء تسبب آلامًا وأوجاعًا لأنه لا يُسمح لهم بتناول العديد من الأدوية في هذا الوقت، غالبًا ما يكون الشتاء أكثر متعة من الصيف بالنسبة لمعظم النساء ويساعد أيضًا على زيادة شهيتهن لبعض الأطعمة المغذية، وإليك أهم النصائح التي يجب عليكِ اتباعها إذا كنتِ بعد الحمل خلال أشهر الشتاء، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فيما يلي بعض النصائح حول موسم الشتاء للحوامل: 1. شرب الماءيميل فصل الشتاء إلى جعل الناس يتجنبون شرب الماء أو ينسون دون وعي منه ، وهو أمر سيء للأمهات الحوامل، يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء خلال الشتاء لأن الهواء جاف جدًا، لن تكون محاولة استبدال الماء بسوائل أخرى مفيدة، يجب أن تكون على دراية أيضًا بكمية المياه التي تحتاجها يوميًا، يمكن أن يسبب الجفاف المخاض المبكر بالإضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى.





2. الحصول على لقاح ضد الأنفلونزانظرًا لأن الحمل يضعف جهاز المناعة ، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا، الأمهات الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد بأمان لتلقي لقاح الإنفلونزا، يمكنك حماية نفسك وطفلك من خلال الحصول على جرعة سريعة على شكل لقاح لمساعدتك على منع الصعوبات التي يمكن أن تسببها الأنفلونزا.





3. النشاط البدنىعندما يكون الجو باردًا حقًا بالخارج ، يصعب الذهاب في نزهة بسبب النسيم البارد، يصعب على النساء الحوامل، يمكنك الحفاظ على صحتك وأمانك من خلال القيام ببعض الأنشطة في الداخل. للبقاء بصحة جيدة ونشاطًا طوال أشهر الحمل ، يمكنك زيارة مسبح داخلي قريب أو الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة اليوجا أو غيرها من التدريبات في المنزل نفسه.





4. ترطيب البشرة قد يتم التخلص من الزيوت الطبيعية لبشرتك وترطيبها بفعل هواء الشتاء القاسي، سوف يتمدد الجلد مع نمو بطنك ، وقد يكون الجلد الجاف غير مريح للتمدد، سيؤدي أيضًا إلى ظهور علامات تمدد إضافية، للحفاظ على رطوبة بشرتك ، يُنصح بتطبيق الكريمات والمستحضرات والزيوت المهدئة بشكل متكرر.

5. تغطية الرأس حتى أخمص القدمينظ على قدميك محمية جيدًا ودافئة ومغطاة لتجنب ذلك، قد يساعد الاستحمام بالماء الساخن على تخفيف الألم وعدم الراحة إذا كنت تعاني بالفعل من تورم الأصابع.





6. تناول الطعام يجب اتباع هذه النصيحة بغض النظر عن الأشهر التي ستصبح فيها يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناتج عن التعرض للطقس البارد إلى تورم الأصابع الشديد وهو التهاب في الأوعية الدموية الدقيقة في الجلد، على اليدين والقدمين ، قد يؤدي ذلك إلى الحكة والبقع الحمراء والتورم والبثور، حافحاملاً، على الرغم من ذلك ، تحدث إلى طبيبك حول أفضل الأطعمة الشتوية التي قد تكون متاحة بسهولة بالقرب منك، يمكن للمرأة الحامل إدارة حملها والطقس بشكل أفضل من خلال اتباع نظام غذائي متوازن خلال هذا الشتاء، تناول مجموعة كبيرة من الأطعمة من مجموعات غذائية متعددة ، مثل منتجات الألبان والفواكه والبقول بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن هذه الأطعمة هي مصادر رائعة للألياف وتدعم صحة الأمعاء ، يمكنك دمج الحبوب والحبوب والبقول وما إلى ذلك بشكل يومي.