4 أطعمة ومشروبات تعمل على حرق الدهون بسرعة وإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت العديد من الدراسات أن بعض الأطعمة قد تساعد في حرق الدهون بشكل أسرع وتسريع عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، وتقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض، في هذا التقرير نقدم 4 أطعمة ومشروبات قد تساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون بسرعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الفلفل الحار الفلفل الحار يمكن أن يساعد الفلفل الحار في إنقاص الوزن الكابسيسين ، مادة مولدة للحرارة توجد في الفلفل ، تعزز عملية الأيض وتعزز حرق الدهون عن طريق زيادة معدل الأيض.

يمكن أن يؤدي استهلاك الفلفل الحار إلى زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 23٪ لمدة 3 ساعات تقريبًا ، وفقًا للدراسات.



الهيل أو الحبهان الهيل أو الحبهان الهيل ، الذي يُشار إليه أيضًا باسم "ملك التوابل" ، هو نبات مُولِّد للحرارة يعمل على تسريع عملية الأيض عن طريق رفع درجة حرارة الجسم يسهل الهيل استيعاب الجسم بشكل أسرع للأطعمة الأخرى.



الشاي الأخضر الشاي الأخضر الشاي الأخضر يسرع من فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي يحارب السرطان وهو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة. مع الشاي الأخضر، يصبح إنقاص الوزن عملية طبيعية لأنه يحتوي على مثبط معتدل للشهية يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

أوراق الكاريتقلل هذه الأوراق من كمية الدهون المتراكمة في الجسم وتزيل السموم والدهون، كما أن أوراق الكاري تخفض مستويات الكوليسترول الضار تناول أوراق الكاري للبدء في تقليل الوزن الزائد.