شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة قشرة الرأس هذا الشتاء.. 7 نصائح يجب اتباعها أهمها تقليل السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم تكن حذرًا ، فقد يكون للهواء البارد تأثير سلبي كبير على جسمك وشعرك حيث تنخفض درجة الحرارة ببطء، إحدى المشكلات الصحية النموذجية التي قد تواجهها في فصل الشتاء هي قشرة الرأس ، والتي تسبب حكة في فروة الرأس، قد تسد قشرة الرأس أحيانًا بصيلات الشعر وتسبب المزيد من تساقط الشعر، تزداد قشرة الرأس سوءًا في الشتاء بسبب الهواء البارد الجاف، يمكن أن تكون قشرة الرأس مؤلمة ، خاصةً إذا سقطت تلك الرقائق على ألوان ملابسك الشتوية الداكنة، إليك أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها محاربة قشرة الرأس الناتجة عن الطقس البارد، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض النصائح لمساعدتك على محاربة قشرة الرأس هذا الشتاء: ​1. تجنب الحرارةالحرارة من أكثر أسباب جفاف فروة الرأس شيوعًا، يمكن أن يسبب الشعر المبلل الصداع ونزلات البرد ، ولهذا السبب تحظى مجففات الشعر بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، ومع ذلك ، فإن التعرض المباشر للحرارة ، مثل تلك الناتجة عن مجففات الشعر وطاولات الكي ، يجفف فروة الرأس بدلًا من ذلك ، جففي شعرك بالمنشفة قبل تركه يجف في الهواء.





2. استخدم المناشف الصحيحةالمناشف العادية ناعمة ومريحة في الاستخدام ، لكن المناشف القطنية 100٪ هي الأفضل لمسح شعرك، الملمس الخشن للمناشف العادية ضار بشعرك وقد يسبب تجعدًا إضافيًا، الطريقة المثلى لتجفيف شعرك بعد غسله هي باستخدام قميص قطني.





3. شرب كمية كافية من الماءكثيرًا ما نفشل في شرب الماء خلال فصل الشتاء ، مما يساهم في جفاف فروة الرأس، يتسبب جفاف الماء في أن يصبح الجلد والشعر أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس، للحفاظ على رطوبة جسمك ، استهلك ما لا يقل عن 4 لترات من الماء كل يوم.





4. زيت شجرة الشاييعتبر زيت شجرة الشاي مرطبًا جدًا لفروة رأسك وله تأثيرات جيدة كمضاد للميكروبات، عن طريق منع الالتهابات والجفاف ، يمكن لهاتين المادتين منع قشرة الرأس، يجب تخفيف زيت شجرة الشاي لمنع التهيج عند استخدامه ، لذا ضع ذلك في اعتبارك.





5. تناول الطعام بشكل صحيحيعد تغيير نظامك الغذائي إحدى طرق التخلص من قشرة الرأس، تشمل العناصر الغذائية الممتازة للشعر وفروة الرأس فيتامين ب والزنك والأوميجا 3، عزز نظامك الغذائي بالفواكه والسلطات الطازجة، المصادر القوية لجميع هذه العناصر الغذائية هي البيض والأسماك والسبانخ والموز.





6. تحدث إلى طبيب أمراض جلديةإذا كنت تستخدم برنامجك المحدث والعلاجات المضادة للقشرة لمدة شهر تقريبًا ولا تزال المشكلة قائمة ، فتحدث إلى أحد المتخصصين، إذا كنت تعاني من حالة مرضية مثل الإكزيما أو الصدفية ، فقد يقدمون لك وصفة أقوى.





7. قلل من تناول السكرالسكر مضر لبشرتك ، اتضح أن الشعر يعاني أيضًا، تنتج القشور الدهنية المفرطة عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، مما يزيد من قشرة الرأس في الشتاء، قلل من تناول السكر واستبدله بالعسل أو بدائل صحية أخرى.